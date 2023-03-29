Львів і Київ. Укрзалізниця додала поїзди для подорожі на вихідні у квітні

У квітні на вихідних курсуватимуть 7 додаткових поїздів в різні регіони України. Так більше пасажирів зможуть подорожувати на великодні свята.
За якими напрямками залізниці з'явиться більше білетів на святкові дати, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".
Додаткові поїзди дадуть можливість більшій кількості людей дістатися з Києва у різні регіони країни. Графік руху буде такий:
Квитки можна придбати у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.
Нагадаємо, ми писали, як дістатися до Чехії та Словаччини залізницею з України.
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