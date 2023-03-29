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Львов и Киев. Укрзализныця добавила поезда для поездки на выходные в апреле

Фото: Поезд Укрзализныци (РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В апреле на выходных будут курсировать 7 дополнительных поездов в разные регионы Украины. Так больше пассажиров смогут путешествовать на пасхальные праздники.

По каким направлениям железной дороги появится больше билетов на праздничные даты, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу "Укрзализныци".

Дополнительные поезда позволят большему числу людей добраться из Киева в разные регионы страны. График движения будет такой:

  • в Одессу из Киева – поезд №115/116 отправится 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:19, из Одессы в 10:23 (те же даты);
  • во Львов из Киева – поезд №191/192 будет ездить 1, 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 07:47, из Львова в 11:40 (те же даты);
  • в Кривой Рог – поезд №175/176 отправится 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 06:18, из Кривого Рога в 11:57 (те же даты);
  • в Днепр – поезд №179/180 совершит рейсы 2, 9 и 15 апреля. Отправление из Киева в 07:34, из Днепра в 11:00 (те же даты);
  • в Ковель поезд №197/198 отправится 15 и 17 апреля. Отправление из Киева в 06:27, из Ковеля в 11:45 (те же даты);
  • в Харьков и обратно поезд №163/164 совершит рейс 2 апреля. Отправление из Киева в 08:01, из Харькова в 11:27.
  • Львов с Одессой и наоборот соединит поезд №167/168 – 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление из Львова в 08:50, из Одессы в 10:14.

Билеты можно приобрести в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.

Напомним, мы писали, как добраться до Чехии и Словакии по железной дороге из Украины.

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