Львов и Киев. Укрзализныця добавила поезда для поездки на выходные в апреле

В апреле на выходных будут курсировать 7 дополнительных поездов в разные регионы Украины. Так больше пассажиров смогут путешествовать на пасхальные праздники.
По каким направлениям железной дороги появится больше билетов на праздничные даты, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу "Укрзализныци".
Дополнительные поезда позволят большему числу людей добраться из Киева в разные регионы страны. График движения будет такой:
Билеты можно приобрести в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте, а также в кассах вокзалов.
Напомним, мы писали, как добраться до Чехии и Словакии по железной дороге из Украины.
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