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Lufthansa першою у світі пропонує пасажирам добровільно підвищити ціну за квитки

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П'ятниця 05 серпня 2022 13:03
Lufthansa першою у світі пропонує пасажирам добровільно підвищити ціну за квитки Фото: Літаки компанії Lufthansa (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Green Fare стане доступний туристам на рейсах з Данії, Швеції та Норвегії

Lufthansa Group першою у світі запропонувала своїм клієнтам окремий "зелений тариф" для польотів з нейтральним викидом CO2 рейсами SAF. Пасажири можуть добровільно доплачувати та збільшувати ціну квитків.

Така опція тепер доступна у авіакомпаній у складі Lufthansa Group — Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт компанія.

Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines і Brussels Airlines вперше запропонували новий тариф, який вже включає в себе повну компенсацію викидів CO2. 80% компенсації збираються витратити на проекти із захисту клімату, а 20% — на використання сталого авіаційного палива (SAF). У пілотному проекті новий тариф Green Fare спочатку буде пропонуватися всім гостям, які бронюють квитки на рейс з Данії, Швеції та Норвегії.

Green Fare тепер відображається поруч зі знайомими тарифами (Light, Classic, Flex) в якості додаткової опції тарифу на екрані онлайн-бронювання відразу після вибору рейсу. Нова пропозиція доступна як в економ-класі, так і в бізнес-класі для рейсів всередині Європи.

"Люди не просто хочуть літати й відкривати для себе світ вони також хочуть захистити його"

Починаючи з осені партнерські Туристичні агентства в Скандинавії також будуть пропонувати новий Green Fare.

Lufthansa першою у світі пропонує пасажирам добровільно підвищити ціну за квитки

Фото: У якості бонусу клієнтам обіцяють нарахувати на 20% більше миль в програмі лояльності (wikipedia.org)

"Ми хочемо, щоб польоти з нейтральним викидом CO2 стали в майбутньому само собою зрозумілою справою. "Зелений тариф" вже включає в себе повну компенсацію викидів CO2 під час польоту за рахунок екологічного авіаційного палива і сертифікованих проектів по захисту клімату, вже включених в ціну. Люди не просто хочуть літати та відкривати для себе світ - вони також хочуть захистити його", — заявила член Виконавчої Ради Lufthansa Group Крістіна Ферстер, що відповідає за бренд і сталий розвиток.

Цієї весни можливість польоту з нульовим викидом вуглекислого газу Lufthansa вперше інтегрувала в онлайн-бронювання рейсів. У процесі бронювання клієнтам після вибору квитка надається можливість компенсувати викиди CO2 під час польоту екологічно безпечним авіаційним паливом і сертифікованими проектами по захисту клімату.

У якості заохочувального бонусу пасажирам, які турбуються про природу, обіцяють нарахувати на 20% більше миль в програмі лояльності.

"Наприклад, переліт з Франкфурта-на-Майні в Нью-Йорк в економ-класі можна компенсувати всього за 1150 преміальних миль", — йдеться на сайті компанії.

У компанії прогнозують, що до 2030 року викиди CO2 літаків компанії повинні скоротитися вдвічі в порівнянні з 2019 роком, а до 2050 року Lufthansa Group хоче досягти нейтрального балансу CO2.

Нагадаємо, раніше Державіаслужба анулювала ліцензію української авіакомпанії Bees Airline.

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