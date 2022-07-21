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Лучшие цены и качество. Самые интересные направления Европы для отдыха летом

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Четверг 21 июля 2022 14:24
Лучшие цены и качество. Самые интересные направления Европы для отдыха летом Фото: Загреб и Афины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Столицы Хорватии, Греции и Словении вошли в тройку лидеров

Столицы Хорватии, Греции и Словении вошли в тройку лучших туристических направлений Европы с оптимальным соотношением цены и качества отдыха.

Платформа туристической информации Mabrian составила рейтинг лучших европейских городов летом 2022 года.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Малолюдные столицы. Лучшие города по отзывам путешественников

По оценке аналитиков, в тройку лучших европейских направлений с лучшим соотношением цены и качества входят Загреб (Хорватия), Афины (Греция) и Любляна (Словения). Рейтинг составили на основе удобства авиасообщения, средних цен на отели и уровня удовлетворенности самих туристов.

Пунктом назначения с лучшим соотношением цены и качества летом 2022 года стал Загреб. Несмотря на то, что столица Хорватии занимает одно из последних мест в контексте воздушного сообщения, о ней очень много позитивных отзывов туристов. Кроме того, в Загребе доступные цены на проживание.

Лучшие цены и качество. Самые интересные направления Европы для отдыха летом

Фото: Любляна оказалась в лидерах направлений Европы - путешественники предпочитают малолюдные столицы (unsplash.com)

Афины заняли второе место, несмотря на лучшее воздушное сообщение, чем в Загребе. Столица Греции заняла второе место, так как средняя цена на жилье здесь немного выше, а уровень удовлетворенности ниже, чем в Загребе.

Столица Словении Любляна оказалась на третьем месте. Аналитики объясняют это тем, что это город с конкурентными ценами на отели и хорошими отзывами тех, кто там уже побывал. В то же время сюда летает не так много авиакомпаний, как в Афины или Загреб.

Рим и Берлин. Какие еще города попали в рейтинг

Полный список европейских туристических направлений по цене и качеству включает еще 11 городов. Он выглядит так:

  • Загреб, Хорватия
  • Афины, Греция
  • Любляна, Словения
  • Рим, Италия
  • Вена, Австрия
  • Лиссабон, Португалия
  • Мадрид, Испания
  • Милан, Италия
  • Дубровник, Хорватия
  • Берлин, Германия
  • Амстердам, Нидерланды
  • Париж, Франция
  • Барселона, Испания
  • Лондон, Британия

Лучшие цены и качество. Самые интересные направления Европы для отдыха летом

Фото: Афины также оказались одним из перспективных направлений для поездок летом (unsplash.com)

Некоторые крупные европейские столицы потеряли свои позиции из-за высоких цен на отели, а также из-за не всегда однозначно позитивных отзывов туристов.

"В Лондоне и Париже хорошее авиасообщение, но высокие цены на отели. Кроме того, туристы не всегда довольны, приезжая тура в путешествие. Посетители особенно жалуются на гостиничный сервис в Лондоне и на предложения туристических продуктов в Париже", — говорится в сообщении.

Другие крупные туристические города, такие как Барселона, Берлин и Амстердам, находятся ниже в списке из-за высоких цен на отели. Также - потому, что среди путешественников растет спрос на малолюдные направления. А в Барселоне, Берлине и Амстердаме обычно множество туристов.

Прекрасные отзывы туристов получили Дубровник и Лиссабон. За ними следуют Милан и Мадрид. А внизу рейтинга оказались Берлин, Барселона и Вена.

Ранее также были названы лучшие страны Европы для переезда и жизни.

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