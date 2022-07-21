Кращі ціни та якість. Найцікавіші напрямки Європи для відпочинку влітку
Столиці Хорватії, Греції та Словенії увійшли до трійки лідерів
Столиці Хорватії, Греції та Словенії увійшли до трійки кращих туристичних напрямків Європи з оптимальним співвідношенням ціни і якості відпочинку.
Платформа туристичної інформації Mabrian склала рейтинг кращих європейських міст влітку 2022 року.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.
Малолюдні столиці. Кращі міста за відгуками мандрівників
За оцінкою аналітиків, до трійки кращих європейських напрямків з кращим співвідношенням ціни і якості входять Загреб (Хорватія), Афіни (Греція) і Любляна (Словенія). Рейтинг склали на основі зручності авіасполучення, середніх цін на готелі та рівня задоволеності самих туристів.
Пунктом призначення з найкращим співвідношенням ціни і якості влітку 2022 року став Загреб. Попри те, що столиця Хорватії займає одне з останніх місць в контексті повітряного сполучення, про неї дуже багато позитивних відгуків туристів. Крім того, в Загребі доступні ціни на проживання.
Фото: Любляна опинилася в лідерах напрямків Європи - мандрівники віддають перевагу малолюдним столицям (unsplash.com)
Афіни посіли друге місце, попри краще повітряне сполучення, ніж у Загребі. Столиця Греції зайняла друге місце, оскільки середня ціна на житло тут трохи вища, а рівень задоволеності нижче, ніж у Загребі.
Столиця Словенії Любляна опинилася на третьому місці. Аналітики пояснюють це тим, що це місто з конкурентними цінами на готелі й хорошими відгуками тих, хто там вже побував. Водночас сюди літає не так багато авіакомпаній, як в Афіни або Загреб.
Рим та Берлін. Які ще міста потрапили в рейтинг
Повний список європейських туристичних напрямків за ціною і якістю включає ще 11 міст. Він виглядає так:
- Загреб, Хорватія
- Афіни, Греція
- Любляна, Словенія
- Рим, Італія
- Відень, Австрія
- Лісабон, Португалія
- Мадрид, Іспанія
- Мілан, Італія
- Дубровник, Хорватія
- Берлін, Німеччина
- Амстердам, Нідерланди
- Париж, Франція
- Барселона, Іспанія
- Лондон, Британія
Фото: Афіни також виявилися одним з перспективних напрямків для поїздок влітку (unsplash.com)
Деякі великі європейські столиці втратили свої позиції через високі ціни на готелі, а також через не завжди однозначно позитивні відгуки туристів.
"У Лондоні та Парижі хороше авіасполучення, але високі ціни на готелі. Крім того, туристи не завжди задоволені, приїжджаючи в подорож. Відвідувачі особливо скаржаться на готельний сервіс в Лондоні й на пропозиції туристичних продуктів у Парижі", — йдеться у повідомленні.
Інші великі туристичні міста, такі як Барселона, Берлін і Амстердам, знаходяться нижче в списку через високі ціни на готелі. Також — тому, що серед мандрівників зростає попит на малолюдні напрямки. А в Барселоні, Берліні та Амстердамі зазвичай безліч туристів.
Прекрасні відгуки туристів отримали Дубровник і Лісабон. За ними йдуть Мілан і Мадрид. А внизу рейтингу опинилися Берлін, Барселона і Відень.
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