Логістичний колапс. Як санкції ізолювали туристів із РФ у світі

У 2019 році російські мандрівники витратили 36 мільярдів доларів на міжнародні поїздки та здійснили понад 40 мільйонів закордонних поїздок. Це зробило країну одним із найбільших у світі ринків виїзного туризму.

Але через вторгнення в Україну тепер російські туристи виявилися практично ізольованими. США, Канада та країни Європи закрили небо для російських літаків, сотні туркомпанії пішли з російського ринку, а країни ЄС посилили візовий режим для росіян, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

Сотні туристичних компаній вийшли з ринку РФ

За оцінками індексу Skift Travel, який показує рівень відновлення поїздок після пандемії, тільки з цієї причини впала відразу на 28 пунктів.

Війна змусила великі туристичні бренди піти з Росії. Boeing та Airbus також припинили співпрацю з авіакомпаніями РФ і закрили для них доступ до технічної документації.

Багато великих західних туристичних компаній незабаром після вторгнення Росії в Україну оголосили, що виводять бізнес із РФ. Серед них – важкоатлети індустрії туризму, такі як Airbnb, Booking Holdings та Marriott. Безліч туроператорів зобов'язалися скасувати поїздки до Росії до кінця 2022 року.

Також

Amadeus IT призупинив бронювання "Аерофлоту";

Blacklane призупинила відносини з усіма російськими корпораціями та туристичними агенціями, включаючи їх глобальні дочірні компанії;

G Adventures призупинила тури та не приймає замовлення від російських агентств;

SmarTours скасували всі маршрути Росією;

Cloudbeds призупинила свою діяльність у РФ, включаючи обслуговування партнерів та клієнтів, що працюють у країні-агресорі;

eDreams Odigeo призупинила роботу свого російського сайту та вилучила Росію зі свого списку країн-партнерів;

Kensington Tours припинив бронювання турів;

Intrepid Travel призупинив роботу в Росії, але все ще продає квитки на 2023 рік;

Expedia призупинила продаж поїздок до Росії та Росії.

Таких прикладів багато, і список можна довго продовжувати.

Фото: Європа суттєво ізолювала в'їзд росіянам (unsplash.com)

Візова ізоляція. Які країни заборонили в'їзд туристам із РФ

Естонія, Латвія та Фінляндія, які тривалий час покладалися на російських мандрівників, зробили суттєві кроки по ізоляції росіян. Естонія заборонила в'їзд громадянам Росії, яким раніше видавали туристичні візи, Латвія припинила видачу туристичних віз російським мандрівникам.

Фінляндія обмежила кількість туристичних віз, які видаються громадянам Росії. Польща заборонила в'їзд у країну російським туристам. Також минулого літа посольство Данії в Росії призупинило прийом заявок на короткострокові візи від росіян.

Війна також прискорила плани Кіпру щодо диверсифікації туристичного ринку: середземноморська острівна держава заборонила польоти з Росії. На російський та український ринки припадало приблизно 22% туристичних приїздів до країни. Ця цифра через вторгнення РФ до України впала до нуля, кажуть місцеві представники влади.

Але деякі країни, наприклад Таїланд, Мальдіви та Дубай, все ще не проти бачити у себе туристів із РФ. Відновлення прямих рейсів з Росії до Таїланду призвело до того, що турпотік з країни-агресора по цьому напрямку зріс у 7 разів. Також у Туреччині побільшало росіян, які переїхали до цієї країни у спробі уникнути санкцій.

Раніше повідомлялося, чому Росії не вдасться збільшити турпотік з інших країн.

Також авіаексперт розповів РБК-Україна, коли закінчиться запас міцності російської авіації.

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