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Візи не допоможуть. Чому Росії не вдасться збільшити турпотік із інших країн

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П'ятниця 24 лютого 2023 14:26
Візи не допоможуть. Чому Росії не вдасться збільшити турпотік із інших країн Фото: Аеропорт у Росії (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Росії готуються видавати 6-місячні візи громадянам 19 країн, які можна буде отримувати за спрощеною процедурою. Зміни мають набути чинності з 1 березня.

Однак, такий крок не вплине на зростання кількості іноземних туристів у РФ, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Асоціацію туроператорів.

Громадянам 19 країн у РФ видаватимуть візи, для яких достатньо буде підтвердження бронювання готелю. Пом'якшення умов в'їзду торкнеться таких країн: Бахрейн, Бруней, Індія, Індонезія, Іран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзія, Мексика, М'янма, Оман, Саудівська Аравія, Сербія, Таїланд, Туреччина, Філіппіни.

При цьому експерти туристичного ринку Росії ставляться до нововведення скептично: на зростання кількості туристів вони не вплинуть. Головною проблемою російського туризму залишаються західні санкції.

Зазначається, що на турпотік негативно впливає відсутність прямого авіасполучення з більшістю країн та неможливість використовувати платіжні картки Visa та Mastercard.

"На туризмі це нововведення не відіб'ється. Ймовірно, воно спрямоване на полегшення бізнес-поїздок, у тому числі для торгового обміну. Для повторних туристів шестимісячний термін візи незручний. Високий сезон у Росії – влітку, а отже, було б зручно отримати візу, наприклад, на два роки", – зазначив гендиректор однієї з туристичних компаній Артур Мурадян.

Візи не допоможуть. Чому Росії не вдасться збільшити турпотік із інших країнФото: Іноземні туристи не повернуться до Росії (pixabay.com)

Поки що представники туроператорів не знають, чи зможуть громадяни зазначених країн отримувати візи за ваучером від туристичної компанії, як це діє для звичайних туристичних віз.

Кількість іноземців, які приїжджають до РФ, скоротилася на 96%. За даними прикордонників, іноземний турпотік у 2022 році становив 200 тисяч гостей.

Нагадаємо, ми писали, що російські авіакомпанії не можуть літати до Китаю.

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