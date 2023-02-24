Логистический коллапс. Как санкции изолировали туристов из РФ в мире

В 2019 году российские путешественники потратили 36 миллиардов долларов на международные поездки и совершили более 40 миллионов зарубежных поездок. Это сделало страну одним из крупнейших в мире рынков выездного туризма.

Но из-за вторжения в Украину теперь российские туристы оказались практически изолированы. США, Канада и страны Европы закрыли небо для российских самолетов, сотни туркомпаний ушли с российского рынка, а страны ЕС ужесточили визовый режим для россиян, сообщает TRAVEL РБК-Украина.

Сотни туристических компаний вышли из рынка РФ

По оценкам индекса Skift Travel, который показывает степень восстановления поездок после пандемии, только по этой причине упала сразу на 28 пунктов.

Война заставила крупные туристические бренды уйти из России. Boeing и Airbus тоже прекратили сотрудничество с авиакомпаниями РФ и закрыли для них доступ к технической документации.

Многие крупные западные туристические компании вскоре после вторжения России в Украину объявили, что выводят бизнес из РФ. Среди них – тяжеловесы индустрии туризма, такие как Airbnb, Booking Holdings и Marriott. Множество туроператоров обязались отменить поездки в Россию до конца 2022 года.

Также:

Amadeus IT приостановил бронирование "Аэрофлота";

Blacklane приостановила отношения со всеми российскими корпорациями и туристическими агентствами, включая их глобальные дочерние компании;

G Adventures приостановила туры и не принимает заказы от российских агентств ;

SmarTours отменили все маршруты по России ;

Cloudbeds приостановила свою деятельность в РФ, включая обслуживание партнеров и клиентов, работающих в стране-агрессоре;

eDreams Odigeo приостановила работу своего российского сайта и удалила Россию из своего списка стран-партнеров;

Kensington Tours приостановил бронирование туров;

Intrepid Travel приостановил работу в России, но все еще продает билеты на 2023 год;

Expedia приостановила продажу поездок в Россию и из России .

Таких примеров множество, и список можно долго продолжать.

Фото: Европа существенно изолировала въезд россиянам (unsplash.com)

Визовая изоляция. Какие страны запретили въезд туристам из РФ

Эстония, Латвия и Финляндия, которые долгое время полагались на российских путешественников, предприняли существенные шаги по изоляции россиян. Эстония запретила въезд гражданам России, которым ранее выдавали туристические визы, Латвия прекратила выдачу туристических виз российским путешественникам.

Финляндия ограничила количество туристических виз, выдаваемых гражданам России. Польша запретила въезд в страну российским туристам. Также летом прошлого года посольство Дании в России приостановило прием заявлений на краткосрочные визы от россиян.

Война также ускорила планы Кипра по диверсификации туристического рынка: средиземноморское островное государство запретило полеты из России. На российский и украинский рынки приходилось примерно 22% туристических прибытий страну. Эта цифра из-за вторжения РФ в Украину упала до нуля, говорят местные представители власти.

Но некоторые страны, например Таиланд, Мальдивы и Дубай, все еще не против видеть у себя туристов из РФ. Возобновление прямых рейсов из России в Таиланд привело к тому, что турпоток из страны-агрессора по этому направлению вырос в 7 раз. Также в Турции увеличилось число россиян, которые переехали в эту страну в попытке избежать санкций.

Ранее сообщалось, почему России не удастся увеличить турпоток из других стран.

Также авиаэксперт рассказал РБК-Украина, когда закончится запас прочности российской авиации.

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