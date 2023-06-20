Літо без росіян. Як Європа знайшла заміну туристам з країни-окупанта

Російських туристів у Європі цього літа набагато менше. Лише у 2023 році до Франції прибули на 96% менше росіян, ніж у 2019-му, писало РБК-Україна напередодні. У першому півріччі цього в Парижі зареєстрували на 95,8% менше туристів з Росії, які прибули літаком. Схожа ситуація - в більшості країн ЄС.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel розповідає, як відсутність росіян змінила туризм в Європі.

"Обмеження, яких не було з часів Холодної війни"

За даними Асоціації туроператорів Росії (АТОР), у 2022 році російських відвідувачів у Європі було на 84% менше, ніж зазвичай. Цьогорічний літній туристичний сезон набирає обертів, і ця цифра швидше за все не надто зміниться.

"Хоча найбагатші росіяни продовжують відвідувати регіон, туристи середнього класу майже повністю зникли (з європейських курортів – ред.) через логістичні труднощі та витрати. Причиною, звісно, є вторгнення Росії в Україну, яке спонукало Захід на підтримку свого союзника (України) ввести такі обмеження, яких не бачили з часів холодної війни", – пише видання.

Як відсутність російських туристів вплине на Європу, там розглянули на прикладі кількох країн, куди раніше часто їздили росіяни.

"Вам тут не раді". Латвія чекає на туристів з Перської затоки

Латвія довгий час була магнітом для російських мандрівників завдяки близькому розташуванню та ностальгії росіян за вільним світом ще з часів СРСР.

Фото: Латвія підтримує Україну та не пускає в країну російських туристів (unsplash.com)

На знак солідарності з Україною у вересні 2022 року в країні заборонили в'їзд російським туристам, а міністр закордонних справ країни Едгар Рінкевич написав у Twitter:

"Вам тут не раді – вам треба закінчити війну проти України, і геть з цієї прекрасної країни!".

"З економічної точки зору це рішення, можливо, не допомогло місцевому бізнесу. Але на політичному рівні ми підтримуємо Україну. Це правильне рішення. Люди розуміють, що ми не можемо приймати російських туристів, поки їхні військові атакують українців", – каже генеральний директор Baltic Travel Group Владислав Корягін.

З початком повномасштабної війни в Україні багато жителів Заходу відчули, що країни Балтії можуть бути наступною ціллю для російських військ, додає він. За оцінками латвійського туристичного сектору, після вторгнення в лютому 2022 року було скасовано близько 70% групових бронювань від туркомпаній.

Проте галузь не страждає, а намагається знайти нові ринки. Компанії перемикаються на нових споживачів. Наприклад, з країн Перської затоки. За словами гендиректора Baltic Travel Group, сектор став ефективнішим завдяки зменшенню витрат на робочу силу.

"Правда в тому, що ми адаптувалися", – додає він.

Фінляндія розвиває внутрішній туризм

За офіційними даними, щороку близько 1,2 мільйона російських "одноденних" мандрівників їздило автобусами чи автомобілями через кордон у східну Фінляндію. Так було до вторгнення Росії в Україну.

Раніше росіяни активно селилися у місцевих готелях, витрачали гроші в місцевих супермаркетах: у місті Лаппеенранта витрати росіян складали в середньому 170 євро на день. Але значна частина туристичної інфраструктури цього регіону Фінляндії вже не покладається на російських туристів.

Фото: Порт Лаппеенранти у Фінляндії (wikipedia.org)

"Люди, які обслуговували транскордонні перевезення, не займаються цим бізнесом. Було багато мікроавтобусів і більших автобусів, які привозили щоденних відвідувачів, але все це були російські, а не фінські компанії", – пояснює директор з туризму Лаппеенранти Мірка Рахман.

За словами фахівця, росіяни купували у Фінляндії одяг, пральний порошок, шоколад, рибу, здебільшого це були продукти з супермаркетів: фінські бренди відомі високою якістю.

"Частину вони брали собі, а інше везли додому і продавали", – розповідає вона Euronews Travel.

Фінляндія має найдовший з усіх країн ЄС кордон з Росією. Турпотік з РФ, який раніше був буквально масовим, тепер скоротився до одиничних поїздок.

Однак місто Лаппеенранта більше орієнтувалося не так на росіян, як на фінів, які розвивають внутрішній туризм. Також тут шукають клієнтів у Німеччині, Італії, Бельгії, Нідерландів – туристів, які витрачають набагато більше коштів на день, ніж росіяни.

"Тенденції змінилися. На повернення росіян тут ніхто не розраховує", – каже співрозмовниця видання.

Без заможних росіян в Іспанії

Росія ніколи не була основним джерелом туризму Іспанії. В лідерах по відвідуваності країни традиційно залишалися мандрівники з Англії, Німеччини та Франції. За даними Національного інституту статистики Іспанії, у 2019 році в країні побувало близько 1,3 млн росіян – тільки 1,3% від загальної кількості.

Однак кількість росіян, які їхали в Іспанію, щороку зростала. Країна досі видає росіянам найбільше шенгенських віз з усіх країн ЄС. Деякі регіони Іспанії значно більше залежали від російських туристів, ніж інші. Серед них – Коста-Дорада. Там росіяни становили від 10 до 15% усіх відвідувачів.

Тепер кількість туристів з РФ у місцевих готелях скоротилася до нуля – за винятком "одного чи двох росіян", які приїжджають на автомобілі через Туреччину чи Фінляндію, каже розповідає Euronews Travel Альберт Саве, президент готельної асоціації Коста-Дорада в Каталонії.

Фото: Пляжі курорту Паальма-де-Майорка в Іспанії (unsplash.com)

Росіян вирізняло те, що вони масово скуповували різні предмети розкоші.

"Їхня поведінка відрізнялася від тих же британців, які зазвичай приїздять позасмагати", – каже він.

В цілому спад кількості туристів з Росії спостерігається по всіх напрямках в Європі: прямих рейсів в країни ЄС з РФ немає, а видачу росіянам туристичних віз обмежила велика кількість держав. Тому значна частина росіян, яких ви можете зустріти в країнах ЄС цього літа – це переважно ті, хто мав посвідки на проживання в Європі.

Міста-курорти у Хорватії у розпал літнього сезону страждають від нестачі персоналу.

Також ми писали, на яких курортах шанси зустріти громадян країни-агресора влітку 2023 року зведені до мінімуму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.