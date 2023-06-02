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Не лише Україна. В яких країнах найдешевший мобільний інтернет

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П'ятниця 02 червня 2023 15:12
Не лише Україна. В яких країнах найдешевший мобільний інтернет Фото: Мобільний інтернет у Нідерландах (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Через війну в Україні багато українців опинилися за кордоном. Щоб підтримувати зв'язок та працювати більшості доводиться користуватися мобільним інтернетом.

У багатьох країнах така послуга видається дорогою, у деяких – ціна нижча, ніж в Україні. Де найдешевший мобільний інтернет у світі та Європі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на cable.co.uk.

Сайт проаналізував 5292 мобільні тарифні плани в 233 країнах. У загальному рейтингу середньої вартості 1 Гб Україна опинилася на 24 місці. Дешевший мобільний інтернет серед сусідніх європейських країн – Польщі та Молдові.

Найдешевший мобільний інтернет у світі виявився в таких країнах:

  1. Ізраїль – 0,04 долара;
  2. Італія – 0,12 доларів;
  3. Сан-Марино – 0,14 доларів;
  4. Фіджі – 0,15 доларів;
  5. Індія – 0,17 доларів.

Натомість найдорожчий мобільний інтернет виявився в таких країнах: острів Святої Єлени (британська заморська територія) – 41,06 долара, на Фолклендських островах – 38,45 доларів.

У Європі середня ціна 1 Гб інтернету найнижча серед країн Балтії у Литві – 1,17 долара, серед країн Східної Європи – у Молдові (0,26 долара) та Польщі (0,45 долара). В Україні вартість мобільного інтернету в середньому – 0,43 долара. На заході Європи найнижча середня ціна в Італії та Франції (0,23 долара), Британії (0,79 долара).

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