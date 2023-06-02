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Не только Украина. В каких странах самый дешевый мобильный интернет

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Пятница 02 июня 2023 15:12
Не только Украина. В каких странах самый дешевый мобильный интернет Фото: Мобильный интернет в Нидерландах (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Из-за войны в Украине много украинцев очутились за границей. Чтобы поддерживать связь и работать большинству приходится пользоваться мобильным интернетом.

Во многих странах такая услуга кажется дорогой, в некоторых – стоимость ниже, чем в Украине. Где самый дешевый мобильный интернет в мире и Европе, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на cable.co.uk.

Сайт проанализировал 5292 мобильных тарифных плана в 233 странах. В общем рейтинге средней стоимости 1 Гб Украина оказалась на 24 месте. Дешевле мобильный интернет среди соседних европейских стран – в Польше и Молдове.

Самый дешевый мобильный интернет в мире оказался в таких странах:

  1. Израиль – 0,04 доллара;
  2. Италия – 0,12 долларов;
  3. Сан-Марино – 0,14 долларов;
  4. Фиджи – 0,15 долларов;
  5. Индия – 0,17 долларов.

Зато самый дорогой мобильный интернет оказался в таких странах: остров Святой Елены (британская заморская территория) – 41,06 доллара, на Фолклендских островах – 38,45 долларов.

В Европе средняя цена 1 Гб интернета самая низкая среди стран Балтии в Литве – 1,17 доллара, среди стран Восточной Европы – в Молдове (0,26 доллара) и Польше (0,45 доллара). В Украине стоимость мобильного интернета в среднем – 0,43 доллара. На западе Европы самая низкая средняя цена в Италии и Франции (0,23 доллара), Британии (0,79 доллара).

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