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Не только штрафы. Чем грозит нелегальная работа для украинцев в Польше

Воскресенье 21 апреля 2024 09:00
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Не только штрафы. Чем грозит нелегальная работа для украинцев в Польше Фото: Собеседование на работу (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Нелегальное трудоустройство в Польше – не редкость. Без официального оформления соглашаются работать и немало украинцев – только в 2023 году таких обнаружили почти 5 тысяч человек.

Чем грозит нелегальная работа для украинцев в Польше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Все больше украинцев работают нелегально

В Польше в 2023 году обнаружили почти 4,8 тысяч украинцев, работавших нелегально. Такие данные Национальной инспекции труда (PIP). Больше всего нелегальных работников – в строительной отрасли.

В прошлом году инспекторы провели более 9 тысяч проверок легальности трудоустройства иностранцев. Также было проведено 39,4 тыс. проверок законности поручения работы. Больше всего инспектирование касалось граждан Украины – 29,6 тыс. В ходе проверок выявили 4747 украинцев, работавших без надлежащего оформления. В 2022 году на нелегальных работах попалось 3948 украинских граждан.

Каждый четвертый нелегально трудоустроенный украинец работал на строительстве. Также многие граждане Украины выполняли работу незаконно в сфере административных услуг, через агентства временной занятости, в промышленной переработке, в гостиницах и заведениях питания.

Не только штрафы. Чем грозит нелегальная работа для украинцев в ПольшеФото: Работа в отеле (gettyimages.com)

В ходе проверок чаще всего выявляли следующие нарушения:

  • отсутствие необходимого разрешения на трудоустройство;
  • выполнение работы на другой должности или на условиях, отличных от указанных в разрешении на работу;
  • незаключение обязательных трудовых или гражданско-правовых договоров.

Также в инспекции сообщили, что в 2023 году от украинцев поступило 2,6 тыс. жалоб. Это почти вдвое больше, чем в 2022 году. Чаще жалобы касались невыплаты заработной платы или невыплаты минимальной почасовой ставки по гражданско-правовым договорам. Граждане Украины также сообщали об отсутствии требуемого трудового договора.

Какие последствия работы без договора для украинцев

Для украинцев в Польше сейчас упрощен доступ к рынку труда. Достаточно оформить статус временной защиты и заключить трудовой договор перед началом работы с проверенным работодателем.

"Зато часто из-за желания заработать больше люди соглашаются работать без трудового договора. Это одна из самых распространенных схем нелегального трудоустройства. В результате недобросовестный работодатель может задерживать зарплату, платить не все или вообще не заплатить. И у вас нет официальных оснований требовать у него свои заработанные деньги ", – предупреждает директор международной рекрутации платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Не только штрафы. Чем грозит нелегальная работа для украинцев в ПольшеФото: Работа на предприятии (gettyimages.com)

Эскперт объявляет, что для работника такая работа будет иметь правовые последствия:

  • штрафы;
  • проблемы в получении вида на временное проживание;
  • тщательный контроль за пребыванием или депортация в будущем.

Напомним, мы писали, как у Польши изменилось отношение к работникам из Украины. Украинцев ценят за трудолюбие.

Также эксперты сказали, будет ли отток беженцев после отмены льгот. Ожидается, что изменения не коснутся трудоустроенных украинцев.

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