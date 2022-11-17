Лише з новими паспортами. В Італії ускладнили видачу віз росіянам

Італія ускладнює видачу віз російським туристам – заяви більше не прийматимуть у власників 5-річних біометричних паспортів старого зразка.

За новими правилами, з 15 грудня подати заяву на отримання шенгенської візи до Італії можна буде лише за наявності паспорта, який видається на 10 років, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на дані візових центрів Італії в Росії.

"Згідно з новим розпорядженням Генерального консульства Італії, російські закордонні паспорти старого зразка, видані на 5 років, можуть бути подані до 14.12.22 включно. З 15.12.22 до розгляду від громадян РФ будуть прийматися лише біометричні паспорти нового зразка терміном на 10 років", - наголошується на сайті візового центру.

Нові правила мали набути чинності з 15 листопада, повідомляють російські ЗМІ, але дату перенесли на місяць.

Нововведення стосується туристів, які подорожують самостійно та тих, хто вирушає у тур групою. Про зміну правил прийому документів на візу повідомлення отримали й російські оператори, хоч причини їм не назвали.

Фото: Туристи у Пізі, Італія (unsplash.com/op23)

Представники туристичних компаній РФ називають рішення італійських дипломатів "несподіваним", адже цієї зими залишається категорія туристів, які планують вирушити на новорічні свята до Європи, а також провести відпустку на європейських гірськолижних курортах.

Нагадаємо, ми писали, що туристи з РФ не зможуть потрапити до Чехії із візами ЄС.