RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Только с новыми паспортами. В Италии усложнили выдачу виз россиянам

Фото: Туристы в Италии, Милан (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Италия усложняет выдачу виз российским туристам – заявления больше не будут принимать у владельцев 5-летних биометрических паспортов старого образца.

По новым правилам, с 15 декабря подать заявление на получение шенгенской визы в Италию можно будет только при наличии паспорта, который выдается на 10 лет, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на данные визовых центров Италии в России.

"Согласно новому распоряжению Генерального консульства Италии, российские загранпаспорта старого образца, выданные на 5 лет, могут быть поданы до 14.12.22 включительно. С 15.12.22 к рассмотрению от граждан РФ будут приниматься только биометрические паспорта нового образца сроком на 10 лет", - отмечается на сайте визового центра.

Новые правила должны были вступить в силу с 15 ноября, сообщают российские СМИ, но дату перенесли на месяц.

Нововведение касается туристов, которые путешествуют самостоятельно и тех, кто отправляется в тур группой. Об изменении правил приема документов на визу уведомление получили и российские операторы, хотя причины им не назвавали.

Фото: Туристы в Пизе, Италия (unsplash.com/op23)

Представители туристических компаний РФ называют решение итальянских дипломатов "неожиданным", ведь этой зимой остается категория туристов, которые планируют отправиться на новогодние праздники в Европу, а также провести отпуск на европейских горнолыжных курортах.

Напомним, мы писали, что туристы из РФ не смогут попасть в Чехию с визами ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИталияВизовый режим