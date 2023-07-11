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У лідерах за відмовами. Скільки росіян залишилися без шенгенських віз минулого року

Фото: Поїздки до Європи для росіян (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Росія опинилася у десятці країн, громадянам яких європейські держави найбільше відмовляли у видачі шенгенських віз у 2022 році.

Торік росіяни отримали майже 69 тисяч відмов у консульствах європейських країн, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

У 2022 році, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, багато країн обмежили або зупинили видачу туристичних віз росіянам. Згідно зі статистикою, минулого року відмови в отриманні шенгенських віз отримали 10% заявників із Росії. Усього кількість громадян РФ, яким не дозволили в'їзд до Європи, становила 68 753.

Інші країни, які потрапили до списку з найбільшою кількістю відмов у видачі шенгенських віз: Алжир (179 409 віз – 45,8%), Марокко (119 346 – 28,2%), Індія (121 188 – 18%) та Туреччина ( 120 876 – 15,5%). Також серед країн, громадяни яких отримали найбільше відмов – Нігерія (45%), Туніс (29%) та Іран (23,7%).

Цього літа російським туристам стане ще складніше отримати шенгенські візи. Деякі країни західної Європи не обмежували суттєво видачу віз росіянам, але у найближчі два місяці візові центри скоротять кількість слотів для прийому документів. Така ситуація триватиме до вересня через відпустки співробітників консульств.

Ще однією проблемою російських туристів під час поїздок до Європи є складнощі з перельотами. Наприклад, на Кіпр росіяни літають з пересадкою в Кувейті. Для того, щоб їм полетіти до Італії, наприклад, потрібно щоб з'явилися прийнятні стикування.

Нагадаємо, ми писали, як Європа знайшла заміну туристам із країни-окупанта.

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