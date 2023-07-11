В лидерах по отказам. Сколько россиян остались без шенгенских виз в прошлом году

Россия оказалась в десятке стран, гражданам которых европейские государства больше всего отказывали в выдаче шенгенских виз в 2022 году.

В прошлом году россияне получили почти 69 тысяч отказов в консульствах европейских стран, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В 2022 году, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину многие страны ограничили или остановили выдачу туристических виз россиянам. Согласно статистике, в минувшем году отказы в получении шенгенских виз получили 10% заявителей из России. Всего число граждан РФ, которым не разрешили въезд в Европу, составило 68 753.

Другие страны, которые попали в список с наибольшим числом отказов в выдаче шенгенских виз: Алжир (179 409 виз – 45,8%), Марокко (119 346 – 28,2%), Индия (121 188 – 18%) и Турция (120 876 – 15,5%). Также среди стран, граждане которых получили больше всего отказов – Нигерия (45%), Тунис (29%) и Иран (23,7%).

Этим летом российским туристам станет еще сложнее получить шенгенские визы. Некоторые страны западной Европы не ограничивали существенно выдачу виз россиянам, но в ближайшие два месяца визовые центры сократят количество слотов для приема документов. Такая ситуация продлится до сентября из-за отпусков сотрудников консульств.

Еще одной проблемой российских туристов при поездках в Европу являются сложности с перелетами. Например, на Кипр россияне летают с пересадкой в Кувейте. Для того, чтобы им полететь в Италию, например, нужно, чтобы появились приемлемые стыковки.

Напомним, мы писали, как Европа нашла замену туристам из страны-оккупанта.

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