ru ua
Ср, 29 июня News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Летают в убыток и ждут дотаций. Эксперт рассказал, что происходит с авиацией России

Новина українською →
Среда 29 июня 2022 12:21
Летают в убыток и ждут дотаций. Эксперт рассказал, что происходит с авиацией России Фото: Самолет Airbus A320 авиакомпании S7 (wikimedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

Авиакомпании планирут внутренние рейсы вместо международных

Крупнейшие авиакомпании России – группа "Аэрофлот" и "Сибирь" (S7) – ждут дотаций. Чтобы их получить, надо перевезти определенный объем пассажиров – на уровне 80-90% от объема прошлого года. Поэтому ради выплат от государства они ставят большое количество рейсов внутри РФ, изнашивая флот.

Об этом идет речь в материале "Убытки России. Сколько теряют авиакомпании РФ из-за санкций".

Ради большего пассажиропотока авиакомпании "начинают летать по России и открывают рейсы везде, куда только можно", говорит РБК-Украина авиаэксперт Владимир Беленький.

"Они ставят очень много рейсов, самолетов. При этом акции не заканчиваются, билеты продаются по каким-то очень низким ценам", — поясняет он.

"Живут сегодняшним днем, текущим годом, чтобы получить дотации"

Чем больше летают самолеты, тем быстрее происходит износ.

"Но сегодня в большинстве авиакомпании на ресурс самолетов не смотрят, а живут сегодняшним днем, текущим годом, чтобы получить свои дотации и продержаться. Они задействовали около 80% своих самолетов – это достаточно много. Остались какие-то 20%, которые в будущем пойдут на запчасти. Мое предположение – это делается из-за того, что ресурса самолетов у них в этом году точно хватит долетать, не разбирая большое количество машин", – говорит авиаэксперт.

Если раньше авиакомпании получали прибыль от перевозки пассажиров, то сейчас массово летают себе в убыток, чтобы в конце года получить дотации, отмечает Владимир Беленький.

Впрочем, по его словам, в этом году массово разбирать самолеты на детали в РФ не будут. После того, как запад ввел санкции, в России остались не только взятые в лизинг самолеты, но и двигатели и большие агрегаты. Их тоже не вернули - фактически украли. Поэтому некий запас у авиации России еще есть. Эксперт считает, что более массово самолеты начнут разбирать уже в следующем году - тогда на запчасти могут пустить около 25% флота.

Напомним, эксперт объяснил, сколько еще ресурса есть у гражданской авиации РФ на фоне санкций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Росавиация Санкции Санкции против России
Отдых в Украине
Мнения
Катерина Колонович
Жемчужина Волыни. Самые интересные локации Луцка для путешествия на уикенд
Катерина Колонович
журналист, специально для РБК-Украина
Ирина Савина
Лето на Адриатике. Какие страны дают дополнительные 90 дней к безвизу
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Роман Маленков
Украинофоб или киевлянин-патриот. Что делать с наследием Булгакова в столице
Роман Маленков
путешественник, краевед, директор компании "Україна Інкогніта"
Катерина Таран
Выстояло в оккупации. Малоизвестное село на Киевщине, которое пытались захватить семь раз
Катерина Таран
специально для РБК-Украина
Все мнения