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Літають у збиток та чекають дотацій. Експерт розповів, що відбувається з авіацією Росії

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Середа 29 червня 2022 12:21
Літають у збиток та чекають дотацій. Експерт розповів, що відбувається з авіацією Росії Фото: Літак Airbus A320 авіакомпанії S7 (wikimedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

Авіакомпанії планують внутрішні рейси замість міжнародних

Найбільші авіакомпанії Росії – група "Аерофлот" і "Сибір" (S7) – чекають дотацій. Щоб їх отримати, треба перевезти певний обсяг пасажирів – на рівні 80-90% від обсягу минулого року. Тому заради виплат від держави вони ставлять велику кількість рейсів всередині РФ, зношуючи флот.

Про це йдеться у матеріалі "Збитки Росії. Скільки втрачають авіакомпанії РФ через санкції".

Заради більшого пасажиропотоку авіакомпанії "починають літати по Росії й відкривають рейси скрізь, куди тільки можна", говорить РБК-Україна авіаексперт Володимир Біленький.

"Вони ставлять дуже багато рейсів, літаків. При цьому акції не закінчуються, квитки продаються за якимось дуже низькими цінами", – пояснює він.

"Живуть сьогоднішнім днем, щоб отримати дотації"

Чим більше літають літаки, тим швидше відбувається знос.

"Але сьогодні в більшості авіакомпанії на ресурс літаків не дивляться, а живуть сьогоднішнім днем, поточним роком, щоб отримати свої дотації і протриматися. Вони задіяли близько 80% своїх літаків – це досить багато. Залишилися якісь 20%, які в майбутньому підуть на запчастини. Моє припущення – це робиться через те, що ресурсу літаків у них в цьому році точно вистачить долітати, не розбираючи велику кількість машин", – говорить авіаексперт.

Якщо раніше авіакомпанії отримували прибуток від перевезення пасажирів, то зараз масово літають собі в збиток, щоб в кінці року отримати дотації, зазначає Володимир Біленький.

Втім, за його словами, цього року масово розбирати літаки на деталі у РФ не будуть. Після того, як Захід ввів санкції, в Росії залишилися не тільки взяті в лізинг літаки, але і двигуни й великі агрегати. Їх теж не повернули – фактично вкрали. Тому якийсь запас в авіації Росії ще є. Експерт вважає, що більш масово літаки почнуть розбирати вже в наступному році – тоді на запчастини можуть пустити близько 25% флоту.

Нагадаємо, експерт пояснив, скільки ще ресурсу є у цивільної авіації РФ на тлі санкцій.

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