Квитки від 8 євро. Куди можна дешево подорожувати літаком із Польщі у жовтні

Восени попит на перельоти нижчий, ніж у сезон відпусток, тому авіакомпанії пропонують вигідніші ціни на квитки. Із Польщі у жовтні можна полетіти в іншу країну за ціною від 8 євро.
Які дешеві перельоти доступні із лоукостерами Ryanair і Wizz Air із найбільших аеропортів сусідньої країни, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.
Ціни на сайтах бюджетних авіакомпаній стартують від 38 злотих в один бік – це приблизно 8 євро або 323 грн (1 злотий – 8,5 грн). Вартість найдешевших квитків на рейси у жовтні з найбльіших аеропортів Польщі такі:
Варшава-Модлін:
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Ryanair: Лондон – приблизно від 59 злотих;
- Брістоль – приблизно від 62 злотих;
- Бірмінгем – приблизно від 76 злотих.
Аеропорт Фредеріка Шопена у Варшаві:
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Ryanair: Брюссель – приблизно від 88 злотих;
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Wizz Air: Більбао, Корфу, Санторіні –від 182 злотих;
- Бургас – від 92 злотих
- Спліт, Подгоріца – від 110 злотих
- Ханья, Ніцца, Ольвія, Пальма – від 94 злотих;
- Мадейра, Порту – приблизно від 294 злотих;
- Гетеборг, Мальме, Осло –від 38 злотих.
Фото: Аеропорт Катовіце (wikimedia.org)
Аеропорт Кракова:
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Ryanair: квитки від 50 злотих: Турин, Відень;
- від 60 злотих: Лілль, Пескара, Нюрнберг, Осло, Берлін, Меммінген, Барі, Болонья;
- 70-100 злотих: Біллунд, Лондон, Рига, Дортмунд, Париж, Прага, Стокгольм, Пафос.
- 100-140 злотих: Брюссель, Мілан, Венеція, Марсель, Лурд, Тулуза, Бургас, Копенгаген, Варна, Бордо, Піза, Тирана, Салоніки, Брістоль, Рим, Ейндховен, Барселона, Палермо, Ламеція, Пальма, Афіни, Корфу.
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Wizz Air: квитки від 78 злотих – Ліон, Осло;
- від 94 злотих: Бургас, Іракліон, Ніцца, Спліт, Лондон;
Аеропорт Гданська:
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Ryanair: квитки 40-70 злотих: Осло, Гетеборг, Біллунд, Копенгаген, Векшо, Стокгольм, Белфаст, Рига, Гамбург, Подгоріца, Лондон;
- квитки за 70-100 злотих: Лондон, Мілан, Орхус, Манчестер, Корк, Ханья, Прага, Дублін, Лідс;
- 100-200 злотих: Ньюкасл, Париж, Піза, Задар, Брістоль, Венеція, Корфу, Единбург, Барселона, Неаполь, Мальта, Пафос, Малага, Аліканте;
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Wizz Air: рейси до Барселони – приблизно від 134 злотих;
- до Парижа, Ліверпуля – від 78 злотих;
- Единбурга – приблизно від 86 злотих.
Аеропорт у Вроцлаві:
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Ryanair: квитки від 40-70 злотих: Лондон, Лідс, Біллунд, Манчестер, Осло, Борнмут, Подгориця;
- за 70-100 злотих: Брюссель, Париж, Піза, Стокгольм, Мілан, Турин, Болонья, Задар, Венеція;
- за 100-200 злотих: Пальма, Іст-Мідлендс, Ньюкасл, Ліверпуль, Софія, Барселона, Брістоль, Бріндізі, Рим, Корфу, Афіни, Пафос, Неаполь, Ханья, Шеннон, Мальта, Палермо, Дублін, Аліканте, Глазго, Единбург, Порту;
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Wizz Air: Бірмінгем – приблизно від 78 злотих;
- Бургас, Барі, Дубровник, Тирана –від 94 злотих;
- Рейк'явік –ід 150 злотих;
- Кутаїсі – приблизно від 134 злотих.
Аеропорт у Катовіце:
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Ryanair: квитки за 50-80 злотих: Болонья, Венеція, Дортмунд, Мілан, Кельн, Пафос;
- за 80-130 злотих: Лондон, Осло, Манчестер, Афіни, Альгеро, Трапані;
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Wizz Air: Мальме – приблизно від 38 злотих;
- Берген, Дортмунд, Спліт – від 62 злотих;
- Бургас – від 86 злотих;
- Валенсія, Пальма – приблизно від 110 злотих;
- Корфу, Неаполь, Тирана – від 94 злотих;
- Рейк'явік – від 166 злотих;
- Осло – приблизно від 70 злотих.
Нагадаємо, ми писали, що Ryanair почав продаж додаткових квитків на зимові канікули.
Також ми повідомляли, де в Європі планують страйки в аеропортах у вересні.