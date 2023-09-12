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Від 35 євро. Ryanair починає продаж додаткових квитків на зимові канікули

Вівторок 12 вересня 2023 17:30
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Від 35 євро. Ryanair починає продаж додаткових квитків на зимові канікули Фото: Літак авіакомпанії Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair розпочала продаж 1,6 млн додаткових квитків на період різдвяних канікул. У піковий період авіаперевізник додасть рейси на 660 маршрутах.

Додаткові місця можна забронювати на перельоти з 15 грудня 2023 року до 8 січня 2024 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Лоукостер Ryanair збільшить кількість місць за 660 маршрутами під час зимових канікул. У середньому авіаперевізник здійснюватиме по 330 додаткових рейсів на день.

"Немає кращого способу гарантувати доставку різдвяних подарунків вчасно та бюджетно, чи вирушаєте ви додому, щоб відзначити Різдво тихо, чи катаєтесь на схилах під час захоплюючої лижної відпустки або ганяєтеся за зимовим сонцем", – прокоментували продаж додаткових квитків у компанії.

Пасажирам пропонується купити квитки на різдвяний період за ціною від 35 євро. На новорічні свята ціни традиційно вищі за середні через попит, але на сайті лоукостера є можливість ще знайти бюджетні перельоти.

Наприклад, недорогі квитки доступні з Берліна до Мілану, Пізи, Венеції, Риму, Барі, Катанії і Палермо за ціною від 25 до 40 євро в один бік. А рейси до Барселони або Пальми-де-Майорки можна знайти і за 20-25 євро.

Лоукостер літає більш ніж у 30 країнах Європи, а також Ізраїлі та Туреччині. У Німеччині Ryanair представлений у 14 містах, у тому числі у великих аеропортах – Берліні, Кельні, Дрездені, Гамбурзі та Нюрнберзі.

Із Тель-Авіва лоукостер здійснює рейси до Німеччини, Польщі, Литви, Франції, Італії, Австрії, Греції, Бельгії, Болгарії, Кіпру, Угорщини, Мальти та Румунії.

Нагадаємо, ми писали, що Ryanair запускає ще 4 нові маршрути на осінь.

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