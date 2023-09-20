RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Билеты от 8 евро. Куда можно дешево путешествовать на самолете из Польши в октябре

Фото: Пассажиры в аэропорту Кракова (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Осенью спрос на перелеты ниже, чем в сезон отпусков, поэтому авиакомпании предлагают более выгодные цены на билеты. Из Польши в октябре можно полететь в другую страну по цене от 8 евро.

Какие дешевые перелеты доступны с лоукостерами Ryanair и Wizz Air из крупнейших аэропортов соседней страны, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Цены на сайтах бюджетных авиакомпаний стартуют от 38 злотых в одну сторону – это примерно 8 евро или 323 грн (1 злотый – 8,5 грн). Стоимость самых дешевых билетов на рейсы в октябре из крупнейших аэропортов Польши такие:

Варшава-Модлин:

  • Ryanair: Лондон – примерно от 59 злотых;
  • Бристоль – примерно от 62 злотых;
  • Бирмингем – примерно от 76 злотых.

Аэропорт Фредерика Шопена в Варшаве:

  • Ryanair: Брюссель – примерно от 88 злотых;
  • Wizz Air: Бильбао, Корфу, Санторини – от 182 злотых;
  • Бургас – от 92 злотых
  • Сплит, Подгорица – от 110 злотых
  • Ханья, Ницца, Ольвия, Пальма – от 94 злотых;
  • Мадейра, Порту – примерно от 294 злотых;
  • Гетеборг, Мальме, Осло – от 38 злотых.

Фото: Аэропорт Катовице (wikimedia.org)

Аэропорт Кракова:

  • Ryanair : билеты от 50 злотых: Турин, Вена;
  • от 60 злотых: Лилль, Пескара, Нюрнберг, Осло, Берлин, Мемминген, Бари, Болонья;
  • 70-100 злотых: Биллунд, Лондон, Рига, Дортмунд, Париж, Прага, Стокгольм, Пафос.
  • 100-140 злотых: Брюссель, Милан, Венеция, Марсель, Лурд, Тулуза, Бургас, Копенгаген, Варна, Бордо, Пиза, Тирана, Салоники, Бристоль, Рим, Эйндховен, Барселона, Палермо, Ламеция, Пальма, Афины, Корфу.
  • Wizz Air : билеты от 78 злотых – Лион, Осло;
  • от 94 злотых: Бургас, Ираклион, Ницца, Сплит, Лондон;

Аэропорт Гданьска:

  • Ryanair : билеты 40-70 злотых: Осло, Гетеборг, Биллунд, Копенгаген, Векшо, Стокгольм, Белфаст, Рига, Гамбург, Подгорица, Лондон;
  • билеты за 70-100 злотых: Лондон, Милан, Орхус, Манчестер, Корк, Ханья, Прага, Дублин, Лидс;
  • 100-200 злотых: Ньюкасл, Париж, Пиза, Задар, Бристоль, Венеция, Корфу, Эдинбург, Барселона, Неаполь, Мальта, Пафос, Малага, Аликанте;
  • Wizz Air : рейсы в Барселону – примерно от 134 злотых;
  • в Париж, Ливерпуль – от 78 злотых;
  • Эдинбург – примерно от 86 злотых.

Аэропорт во Вроцлаве:

  • Ryan air: билеты от 40-70 злотых: Лондон, Лидс, Биллунд, Манчестер, Осло, Борнмут, Подгорица;
  • за 70-100 злотых: Брюссель, Париж, Пиза, Стокгольм, Милан, Турин, Болонья, Задар, Венеция;
  • за 100-200 злотых: Пальма, Ист-Мидлендс, Ньюкасл, Ливерпуль, София, Барселона, Бристоль, Бриндизи, Рим, Корфу, Афины, Пафос, Неаполь, Ханья, Шеннон, Мальта, Палермо, Дублин, Аликанте, Глазго, Эдин Порту;
  • Wizz Air: Бирмингем – примерно от 78 злотых;
  • Бургас, Бари, Дубровник, Тирана – от 94 злотых;
  • Рейкьявик – от 150 злотых;
  • Кутаиси – примерно от 134 злотых.

Аэропорт в Катовице:

  • Ryanair: билеты за 50-80 злотых: Болонья, Венеция, Дортмунд, Милан, Кельн, Пафос;
  • за 80-130 злотых: Лондон, Осло, Манчестер, Афины, Альгеро, Трапани;
  • Wizz Air: Мальме – примерно от 38 злотых;
  • Берген, Дортмунд, Сплит – от 62 злотых;
  • Бургас – от 86 злотых;
  • Валенсия, Пальма – примерно от 110 злотых;
  • Корфу, Неаполь, Тирана – от 94 злотых;
  • Рейкьявик – от 166 злотых;
  • Осло – примерно от 70 злотых.

Напомним, мы писали, что Ryanair начал продажу дополнительных билетов на зимние каникулы.

Также мы сообщали, где в Европе планируют забастовки в аэропортах в сентябре.

Читайте РБК-Украина в Google News
RyanairWizz AirПольшаАвиасообщение