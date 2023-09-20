Билеты от 8 евро. Куда можно дешево путешествовать на самолете из Польши в октябре

Осенью спрос на перелеты ниже, чем в сезон отпусков, поэтому авиакомпании предлагают более выгодные цены на билеты. Из Польши в октябре можно полететь в другую страну по цене от 8 евро.

Какие дешевые перелеты доступны с лоукостерами Ryanair и Wizz Air из крупнейших аэропортов соседней страны, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Цены на сайтах бюджетных авиакомпаний стартуют от 38 злотых в одну сторону – это примерно 8 евро или 323 грн (1 злотый – 8,5 грн). Стоимость самых дешевых билетов на рейсы в октябре из крупнейших аэропортов Польши такие:

Варшава-Модлин:

Ryanair: Лондон – примерно от 59 злотых;

Бристоль – примерно от 62 злотых;

Бирмингем – примерно от 76 злотых.

Аэропорт Фредерика Шопена в Варшаве:

Ryanair: Брюссель – примерно от 88 злотых;

Wizz Air: Бильбао, Корфу, Санторини – от 182 злотых;

Бургас – от 92 злотых

Сплит, Подгорица – от 110 злотых

Ханья, Ницца, Ольвия, Пальма – от 94 злотых;

Мадейра, Порту – примерно от 294 злотых;

Гетеборг, Мальме, Осло – от 38 злотых.

Фото: Аэропорт Катовице (wikimedia.org)

Аэропорт Кракова:

Ryanair : билеты от 50 злотых: Турин, Вена;

от 60 злотых: Лилль, Пескара, Нюрнберг, Осло, Берлин, Мемминген, Бари, Болонья;

70-100 злотых: Биллунд, Лондон, Рига, Дортмунд, Париж, Прага, Стокгольм, Пафос.

100-140 злотых: Брюссель, Милан, Венеция, Марсель, Лурд, Тулуза, Бургас, Копенгаген, Варна, Бордо, Пиза, Тирана, Салоники, Бристоль, Рим, Эйндховен, Барселона, Палермо, Ламеция, Пальма, Афины, Корфу.

Wizz Air : билеты от 78 злотых – Лион, Осло;

от 94 злотых: Бургас, Ираклион, Ницца, Сплит, Лондон;

Аэропорт Гданьска:

Ryanair : билеты 40-70 злотых: Осло, Гетеборг, Биллунд, Копенгаген, Векшо, Стокгольм, Белфаст, Рига, Гамбург, Подгорица, Лондон;

билеты за 70-100 злотых: Лондон, Милан, Орхус, Манчестер, Корк, Ханья, Прага, Дублин, Лидс;

100-200 злотых: Ньюкасл, Париж, Пиза, Задар, Бристоль, Венеция, Корфу, Эдинбург, Барселона, Неаполь, Мальта, Пафос, Малага, Аликанте;

Wizz Air : рейсы в Барселону – примерно от 134 злотых;

в Париж, Ливерпуль – от 78 злотых;

Эдинбург – примерно от 86 злотых.

Аэропорт во Вроцлаве:

Ryan air: билеты от 40-70 злотых: Лондон, Лидс, Биллунд, Манчестер, Осло, Борнмут, Подгорица;

за 70-100 злотых: Брюссель, Париж, Пиза, Стокгольм, Милан, Турин, Болонья, Задар, Венеция;

за 100-200 злотых: Пальма, Ист-Мидлендс, Ньюкасл, Ливерпуль, София, Барселона, Бристоль, Бриндизи, Рим, Корфу, Афины, Пафос, Неаполь, Ханья, Шеннон, Мальта, Палермо, Дублин, Аликанте, Глазго, Эдин Порту;

Wizz Air: Бирмингем – примерно от 78 злотых;

Бургас, Бари, Дубровник, Тирана – от 94 злотых;

Рейкьявик – от 150 злотых;

Кутаиси – примерно от 134 злотых.

Аэропорт в Катовице:

Ryanair: билеты за 50-80 злотых: Болонья, Венеция, Дортмунд, Милан, Кельн, Пафос;

за 80-130 злотых: Лондон, Осло, Манчестер, Афины, Альгеро, Трапани;

Wizz Air: Мальме – примерно от 38 злотых;

Берген, Дортмунд, Сплит – от 62 злотых;

Бургас – от 86 злотых;

Валенсия, Пальма – примерно от 110 злотых;

Корфу, Неаполь, Тирана – от 94 злотых;

Рейкьявик – от 166 злотых;

Осло – примерно от 70 злотых.

Напомним, мы писали, что Ryanair начал продажу дополнительных билетов на зимние каникулы.

Также мы сообщали, где в Европе планируют забастовки в аэропортах в сентябре.