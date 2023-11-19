Билеты от 29 евро. Самые удобные железнодорожные маршруты между городами Европы

Путешествия без перелетов набирают популярность, а поездки в Европе на поездах переживают ренессанс. Новые маршруты запускаются в Центральной и Западной Европе. Страны ЕС инвестируют в развитие железнодорожных сообщений, которые помогут добраться во многие города, чем когда-либо раньше.

РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel рассказывает о лучших железнодорожных маршрутах Европы, которые запустят в 2023 и 2024 годах.

Австрия

Из Вены в Париж

Австрийская национальная железнодорожная компания ÖBB начинает возрождение спального поезда в Европе с ночными поездами Nightjet. В конце 2021 года компания запустила новый маршрут между Веной и Парижем через Зальцбург и Мюнхен. Путешествие занимает 14 часов, поезд курсирует трижды в неделю по обоим направлениям. Цены – от 30 евро за место до 120 евро и выше за частное купе.

Летом 2023 Nightjet запустил поезда нового поколения с беспроводными зарядными станциями, бесплатным Wi-Fi, помещением для хранения велосипедов и снаряжения для зимних видов спорта, а также отдельными купе с собственными душами и туалетами.

Фото: Ла Специя, Италия (unsplash.com)

Из Вены в Геную и Ла Специю

В новом расписании Nightjet на 2023 год были продолжены рейсы Вена-Мюнхен в Милан в Геную и Ла Специю в Италию. Отсюда можно сесть на поезд в Монако, Ниццу и Чинкве-Терре.

Бельгия

Брюссель – Берлин через Амстердам

European Sleeper запускает маршрут из Брюсселя в Берлин через Амстердам 25 мая 2024 года. Только с одной пересадкой пассажиры смогут путешествовать в Париж, Лондон, Прагу и Варшаву. Впоследствии маршрут будет расширен до Дрездена и Праги.

Льеж – Аахен и Маастрихт

С декабря 2023 года новое железнодорожное сообщение с тремя странами будет соединять Аахен в Германии, Льеж в Бельгии и Маастрихт в Нидерландах. Проект является результатом сотрудничества Arriva (часть немецкой Deutsche Bahn Group), SNCB (Национальной железнодорожной компании Бельгии) и NS (Nederlandse Spoorwegen).

Берлин – Брюссель из Nightjet (2023)

10 декабря 2023 года Nightjet ÖBB запускает рейс Берлин-Брюссель. Начнут с трех рейсов в неделю с остановками в Галле, Эрфурте, Кельне и Ахене в Германии.

Фото: Поезд на железнодорожной станции в Брюсселе (unsplash.com)

Чехия

Прага – Цюрих

В декабре 2022 года национальный железнодорожный оператор Чешской Республики České dráhy (ČD) запустил новое ночное сообщение, соединяющее Прагу с Цюрихом с остановками во Франкфурте и Базеле.

Дорога по новому ночному маршруту, который закрывали в 2017 году и снова открыли, займет чуть менее 14 часов. Путешественники будут иметь разные варианты мест: от шестиместных кушеток до роскошных спальных купе с отдельными туалетами и душами.

Стоимость билетов за спальное место в шестиместном купе стартует от 49,90 евро.

Франция

Париж – Бург

Этой зимой добраться в Альпы станет удобнее: возвращают поезд Париж-Бург. Поезд по маршруту будет курсировать с 14 декабря по 24 марта.

Бург расположен у подножия горнолыжного курорта Ле Арк. Фуникулер доставит вас из города в горнолыжный курорт Арк всего за семь минут.

Париж – Берлин

Подразделение ночных поездов австрийского железнодорожного оператора ÖBB, Nightjet, 10 декабря 2023 возобновляет сообщение Берлин-Париж после девятилетнего перерыва. Начиная с трех поездок в неделю, путешественникам будет предлагаться ежедневное обслуживание с осени 2024 года.

Франция и Германия также анонсировали новый маршрут поезда TGV между Парижем и Берлином, который должен начать курсировать в 2024 году.

В настоящее время путешествие между двумя столицами требует от путешественников пересаживаться на отдельной станции, например, в Кельне или Франкфурте. Новое высокоскоростное сообщение позволит пассажирам совершать путешествие примерно за семь часов.

Фото: Высокоскоростная линия по сообщению Мадрид-Париж (wikipedia.org)

Париж – Мадрид

В декабре 2022 года FS Italiane Group – владелец итальянской национальной государственной железной дороги Trenitalia – объявила о планах нового высокоскоростного железнодорожного сообщения Frecciarossa между Парижем и Мадридом.

Новый поезд соединит Париж и Барселону. Его хотят запустить в конце 2024 года. И намекают на то, что другие маршруты могут соединить Мадрид с Италией через Францию.

Париж – Венеция

Французский стартап Midnight Trains собирается соединить Францию и Италию новым ночным поездом из Парижа в Венецию через Милан с 2025 года при поддержке Европейской комиссии. Это позволит путешественникам из Великобритании быстрее и проще добраться до Италии.

Германия

Берлин – Стокгольм

Шведская железнодорожная компания Snälltåget изменила маршрут своего поезда из Берлина в Мальмё через Гамбург и Данию, продолжив его в Стокгольм. Полное путешествие занимает чуть менее 17 часов. Билеты стоят примерно от 50 евро.

Из Мюнхена в Геную и Ла Специю

В новом расписании Nightjet на 2023 год были продолжены рейсы Вена/Мюнхен в Милан в Геную и Ла Специю в Италии. Отсюда можно путешествовать в Монако, Ниццу и Чинкве-Терре.

Фото: Железнодорожный вокзал в Мюнхене (unsplash.com)

Штутгарт – Загреб и Риека

В новом расписании на 2023 год Nightjet продолжил сообщение со спальными поездами из Мюнхена в Венецию, Любляну и Загреб из Штутгарта. Сезонно маршрут будет проходить до прибрежного хорватского города Риека, общее время в пути составит около 15 часов.

Nightjet в Венецию курсирует через Мюнхен, Зальцбург и Тревизо, тогда как рейсы в столицы Хорватии и Словении осуществляют Хорватские железные дороги HŽ и Словенские железные дороги SŽ под руководством EuroNight ÖBB.

Мюнхен – Варшава

В 2024 году поезд ÖBB Nightjet соединит Мюнхен в Германии с Варшавой в Польше, проходя через Розенхайм в Германии, Зальцбург, Линц и Вену в Австрии и Краков в Польше.

Nightjet из Вены в Берлин будет следовать по новому маршруту через Бржецлав и Прагу в Чехии и Дрезден в Германии.

Италия

Генуя – Неаполь

В конце 2021 года итальянская компания NTV Italo запустила поезд в Геную, соединяющий портовый город на северо-западе Италии с югом страны. Там раньше сообщение было плохим. Дорога из Генуи в Неаполь занимает менее семи часов. Билеты стоят около 80 евро в оба конца.

Рим – Помпеи

В июле Италия запустила новое прямое скоростное сообщение из Рима в Помпеи и обратно. Маршрут соединяет столицу с популярным туристическим городом в регионе Кампания. Доезжает до пункта менее чем через два часа, отправляясь из Рима в 8:53 утра и отправляясь из Помпеи в 18:40.

Сначала поезд будет ездить по этому маршруту только в третье воскресенье каждого месяца, но в будущем количество рейсов может увеличиться.

Фото: Помпеи, Италия (unsplash.com)

Из Милана в Париж

Также в конце 2021 года Frecciarossa – подразделение высокоскоростного оператора итальянских национальных поездов Trenitalia – запустило новый шикарный поезд между Миланом и Парижем.

Быстрее и удобнее, чем предыдущие поезда на этом маршруте, поезд доезжает до конечного пункта назначения менее чем за семь часов. Билеты стоят всего 29 евро.

Напомним, билеты на поезд Киев-Варшава теперь можно приобрести только с "Дія.Підпис". Так планируют бороться с перекупами, скупавшими билеты на популярное направление. Мы сообщали, что думают о нововведениях украинцы.

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