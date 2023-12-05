Квитки і маршрути. Якими застосунками користуватися для транспорту в Німеччині

У Німеччині добре розвинена система громадського транспорту – як на рівні населеного пункту, так і в регіонах. Для подорожей країною розроблені застосунками, через які можна купити квитки чи прокласти найзручніший маршрут.

Якими найпопулярнішими додатками варто користуватися українцям у Німеччині, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Офіційний додаток DB Navigator

Офіційний додаток Deutsche Bahn "DB Navigator" показує найбільш актуальнішу інформацію про роботу громадського транспорту Німеччини. У застосунку можна знайти розклади поїздів, автобусів та трамваїв, затримки та зміни руху, доступність квитків, розташування платформ.

За допомогою DB Navigator можна прокласти маршрут із точним графіком руху транспорту. Завдяки додатку можна дізнатися про час, який залишився до потрібної зупинки транспорту.

Через додаток можна придбати квитки на потяги, автобуси та інший громадський транспорт. Їх можна зберігати у додатку та пред'являти у форматі QR-коду.

Фото: Транспорт у Дрездені (pixabay.com)

Додаток для швидкого пошуку маршрутів BVG Fahrinfo Berlin

Це додаток, який буде корисний і туристам, і тим, хто живе у Німеччині. У BVG Fahrinfo Berlin можна отримати швидкий пошук маршрутів, а початкову зупинку можна зберегти як основну. Тоді кожного разу не потрібно її вводити заново. У додатку також можна отримувати повідомлення про зміни руху транспорту на вибраному маршруті.

Окрім вибору найшвидшого шляху до місця призначення, в додатку доступна купівля різноманітних квитків: включаючи групові та квитки на велосипеди​​.

Застосунок для придбання квитків у Німеччині та інших країнах Європи

Ще один зручний додаток для планування поїздок громадським транспортом Tranzer App. Він пропонує найзручніші маршрути подорожі як у Німеччині, так інших країнах Європи.

Функції додатку:

можна придбати квитки;

варіанти маршрутів із порівнянням часу, швидкості, ціни та комфорту;

варіанти подорожі місцевим громадським транспортом у Німеччині, Франції, Італії, Нідерландах, Бельгії.

Фото: Поїзди у Німеччині (pixabay.com)

Tranzer простий у використанні – достатньо завантажити додаток і створити акаунт. Всі платежі здійснюються через додаток.

Зручний додаток для громадського транспорту у кількох містах

Один із найзручніших та найкорисніших додатків для пасажирів громадського транспорту є Moovit. За його допомогою можна отримати інформацію про розклади, маршрути та час прибуття транспорту у реальному часі.

Додаток має функцію навігації для пішоходів і підказує оптимальний шлях до найближчої зупинки. У Moovit можна вносити свою інформацію про маршрути, яка може бути корисна іншим пасажирам.

У Німеччині додаток Moovit доступний лише в декількох містах, серед яких Берлін, Гейдельберг та Ульм. Тому користувачам радять перевірити, чи заплановане місце входить у зону покриття додатку.

Застосунок для потягів, автобусів і трамваїв

Ще один універсальний та зручний додаток для планування маршрутів поїздок – Öffi – ÖPNV Auskunft. Із ним зручно користуватися всіма видами громадського транспорту.

Із Öffi можна отримати детальний графік руху транспорту на маршруті від однієї точки до іншої. У застосунку відображається точна інформація про потяги, автобуси та трамваї.

Додаток надає інформацію про рух транспорту в реальному часі, включаючи графік роботи, затримки та зміни у русі, що особливо корисно для поїздок у великих містах.

Фото: Автобус у Німеччині (pixabay.com)

Однією із перевагою Öffi є конфіденційність та безпека. Додаток не містить реклами та не здійснює відстеження користувачів, використовуючи персональні дані лише для надання інформації.

Додаток для транспорту в регіоні Рейн-Майн

У Німеччині додатки для транспорту є окремо для регіонів та міст. Зокрема, в регіоні Рейн-Майн в Німеччині найважливішим є RMV App. Із ним можна швидко отримати інформації про розклади, маршрути та доступність квитків.

Додаток показує графік роботи різних видів транспорту, включаючи автобуси, трамваї, та поїзди та пропонує оптимальні маршрути поїздок.

RMV App показує затримки та зміни у розкладах громадського транспорту в реальному часі. Також, як і в аналогічних додатках, є можливість купити квитки онлайн.

Нагадаємо, ми писали, що проїзний за 49 євро у Німеччині продовжать наступного року. Квиток хочуть зробити "більш цифровим" і підвищити його ціну.

Також ми розповідали, у яких країнах ЄС діють бюджетні абонементи за транспорт. Дешевий проїзд доступний у Франції, Португалії, Словенії та Угорщині.

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