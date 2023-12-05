Билеты и маршруты. Какими приложениями пользоваться для транспорта в Германии

В Германии хорошо развита система общественного транспорта как на уровне населенного пункта, так и в регионах. Для путешествий по стране разработаны приложения, через которые можно купить билеты или проложить самый удобный маршрут.

Какими самыми популярными приложениями стоит пользоваться украинцам в Германии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Официальное приложение DB Navigator

Официальное приложение Deutsche Bahn "DB Navigator" показывает наиболее актуальную информацию о работе общественного транспорта Германии. В приложении можно найти расписания поездов, автобусов и трамваев, задержки и изменения движения, доступность билетов, расположение платформ.

С помощью DB Navigator можно проложить маршрут с четким графиком движения транспорта. Благодаря приложению можно узнать время, которое осталось до нужной остановки транспорта.

Через приложение можно купить билеты на поезда, автобусы и другой общественный транспорт. Их можно хранить в приложении и предъявлять в формате QR-кода.

Фото: Транспорт в Дрездене (pixabay.com)

Приложение для быстрого поиска маршрутов BVG Fahrinfo Berlin

Это приложение, которое будет полезно и туристам, и тем, кто живет в Германии. В BVG Fahrinfo Berlin можно получить быстрый поиск маршрутов, а начальную остановку можно сохранить как основную. Тогда каждый раз не нужно ее вводить заново. В приложении также можно получать уведомления об изменениях движения транспорта на выбранном маршруте.

Помимо выбора самого быстрого пути к месту назначения, в приложении доступна покупка разнообразных билетов: включая групповые и билеты на велосипеды.

Приложение для покупки билетов по Германии и других странах Европы

Еще одно удобное приложение для планирования поездок общественным транспортом Tranzer App. Оно предлагает самые удобные маршруты путешествия как в Германии, так и в других странах Европы.

Функции приложения:

можно приобрести билеты;

варианты маршрутов со сравнением времени, скорости, цены и комфорта;

варианты путешествия в местном общественном транспорте в Германии, Франции, Италии, Нидерландах, Бельгии.

Фото: Поезда в Германии (pixabay.com)

Tranzer простое в использовании – достаточно загрузить приложение и создать аккаунт. Все платежи производятся через приложение.

Удобное приложение для общественного транспорта в нескольких городах

Одно из самых удобных и полезных приложений для пассажиров общественного транспорта – Moovit. С его помощью можно получить информацию о расписаниях, маршрутах и времени прибытия транспорта в реальном времени.

Приложение имеет функцию навигации для пешеходов и подсказывает оптимальный путь к ближайшей остановке. В Moovit можно вносить свою информацию о маршрутах, которая может быть полезна другим пассажирам.

В Германии приложение Moovit доступно только в нескольких городах, среди которых Берлин, Гейдельберг и Ульм. Поэтому пользователям советуют проверить, входит ли запланированное место в зону покрытия приложения.

Приложение для поездов, автобусов и трамваев

Еще одно универсальное и удобное приложение для планирования маршрутов поездок – Öffi – ÖPNV Auskunft. С ним удобно пользоваться всеми видами общественного транспорта.

С Öffi можно получить подробный график движения транспорта на маршруте от одной точки к другой. В приложении отображается точная информация о поездах, автобусах и трамваях.

Приложение дает информацию о движении транспорта в реальном времени, включая график работы, задержки и изменения в движении, что особенно полезно для поездок в крупных городах.

Фото: Автобус в Германии (pixabay.com)

Одним из преимуществ Öffi является конфиденциальность и безопасность. Приложение не содержит рекламы и не отслеживает пользователей, используя персональные данные только для предоставления информации.

Приложение для транспорта в регионе Рейн-Майн

В Германии приложения для транспорта есть отдельно для регионов и городов. В частности, в регионе Рейн-Майн в Германии важнейшим является RMV App. С ним можно быстро получить информацию о расписаниях, маршрутах и доступности билетов.

Приложение показывает график работы различных видов транспорта, включая автобусы, трамваи и поезда и предлагает оптимальные маршруты поездок.

RMV App показывает задержки и изменения в расписаниях общественного транспорта в реальном времени. Также, как и в аналогичных приложениях, есть возможность купить билеты онлайн.

Напомним, мы писали, что проездной за 49 евро в Германии продлят в следующем году. Билет хотят сделать более цифровым и повысить его цену.

Также мы рассказывали, в каких странах ЕС действуют бюджетные абонементы за транспорт. Дешевый проезд доступен во Франции, Португалии, Словении и Венгрии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.