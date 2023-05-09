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Квартири з меблями. На Волині побудуть багатоповерхівки для переселенців

Фото: Житло для переселенців на Волині (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

На Волині будуватимуть нове житло для переселенців за кошти ЄС. Міжнародна організація NEFCO виділила майже 12 млн євро на проекти у Ковелі та Нововолинську.

Передбачається, що квартири у багатоповерхівках надаватимуть вже з меблями, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на konkurent.ua.

Зазначається, що міжнародна фінансова організація NEFCO розпочала проект фінансування будівництва житла для ВПО за кошти ЄС. Загалом планується виділити майже 12 млн євро – для будівництва квартир у Ковелі (4,8 млн євро) та Нововолинську (7,1 млн євро).

Будинки на 3-5 поверхів матимуть площу від 3 200 кв. м до 5 700 кв. м. Квартири планують здавати в експлуатацію уже вмебльованими. Це житло не підлягатиме приватизації.

У Ковелі за кошти ЄС планують реалізувати два проекти. За першим планується реконструкція двоповерхової адміністративної будівлі та учбово-побутового корпусу, у яких зроблять 24 квартири на 70 осіб.

За участі "NEFCO" передбачається будівництво 4-поверхового будинку на 68 квартир, у яких зможуть поселити 210 осіб. Для цього влада вже виділила земельну ділянку.

Фото: Ділянка для будівництва у Нововолинську (nov-rada.gov.ua)

У Нововолинську також планують будувати житло для переселенців. Влада вже виділила ділянку в одному з мікрорайонів. Окрім багатоквартирного будинку там з'явиться сучасний спортивний майданчик.

Нагадаємо, ми писали, на що скаржаться переселенці у прихистках в Україні.

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Волинська областьжилье для переселенцев