Квартиры с мебелью. На Волыни построят многоэтажки для переселенцев

На Волыни будут строить новое жилье для переселенцев за средства ЕС. Международная организация NEFCO выделила почти 12 млн евро на проекты в Ковеле и Нововолынске.

Предполагается, что квартиры в многоэтажках будут предоставлять уже с мебелью, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на konkurent.ua.

Отмечается, что международная финансовая организация NEFCO начала проект финансирования строительства жилья для ВПЛ за средства ЕС. В общей сложности планируется выделить почти 12 млн евро – для строительства квартир в Ковеле (4,8 млн евро) и Нововолынске (7,1 млн евро).

Дома на 3-5 этажей будут иметь площадь от 3200 кв. м до 5700 кв. м. Квартиры планируют сдавать в эксплуатацию уже меблированными. Это жилье не будет подлежать приватизации.

В Ковеле за счет ЕС планируют реализовать два проекта. По первому планируется реконструкция двухэтажного административного здания и учебно-бытового корпуса, в которых сделают 24 квартиры на 70 человек.

При участии NEFCO предполагается строительство 4-этажного дома на 68 квартир, в которых смогут поселить 210 человек. Для этого власти уже выделили земельный участок.

Фото: Участок для строительства в Нововолынске (nov-rada.gov.ua)

В Нововолынске планируют также строить жилье для переселенцев. Власти уже выделили участок в одном из микрорайонов. Кроме многоквартирного дома там появится современная спортивная площадка.

Напомним, мы писали, на что жалуются переселенцы в приютах в Украине.

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