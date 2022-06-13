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Курорти без росіян. Як популярні країни шукають заміну туристам із РФ

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Понеділок 13 червня 2022 08:00
Курорти без росіян. Як популярні країни шукають заміну туристам із РФ Фото: Відпочинок у Греції (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Греції та Туреччині готуються до вдалого літнього сезону

Літній туристичний сезон цього року проходить під знаком невизначеності через те, що в популярних Греції, Туреччині та Кіпрі різко скоротилося число туристів через війну в Україні.

Ключові туристичні напрямки Європи планують провести літній сезон практично без відвідувачів з Росії на тлі санкцій через війну з Україною. Проте, у багатьох локаціях вже відпочиває чимало гостей з інших країн.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як у популярних туристичних напрямках розпочався новий курортний сезон.

Росіян закликали не їздити в європейські країни

Після введення санкцій на початку квітня влада РФ призупинила дію угоди 2006 року про спрощення візового режиму між Росією і членами Євросоюзу, повідомляє Al Jazeera.

Після цього в Росії випустили пам'ятку для російських туристів, в якій закликали мандрівників не їздити в "небезпечні" європейські країни, пише видання.

Як альтернативу росіянам запропонували їхати на відпочинок в Індію, Туреччину, Шрі-Ланку та інші країни, які відмовилися критикувати вторгнення Росії в Україну або вводити санкції.

Курорти без росіян. Як популярні країни шукають заміну туристам із РФФото: Курортне місто в Італії (unsplash.com//niklas-ohlrogge)

Грецію заповнили туристи з Великої Британії

Незважаючи на зміни турпотоку, уряд і готельєри Греції оптимістично оцінюють літній сезон.

"Сезон почався дуже добре. Якщо він триватиме в такому самому темпі і не виникнуть інші перешкоди, бізнес легко досягне 80% рівня 2019 року. У нашому готелі росіян замінили туристи в основному з Великої Британії", - розповів генеральний менеджер готелю Atlantica Caldera Palace на Криті Маноліс Элпідіс.

У минулому році туристичний сектор Греції відновився на 60% від показників до пандемії. Цього року уряд сподівається на ще кращий сезон.

"Греція користується дуже великим попитом, у багатьох країнах це пріоритетний напрямок. Ми бачимо, що відбувається диверсифікація національностей, а це означає, що у нас більше в'їзного туризму з інших країн", - зазначила заступник міністра туризму Софія Захаракі.

У Греції зростає не тільки турпотік, а й збільшуються доходи від туризму.

"Середні витрати на поїздку в 2021 році зросли на 27% порівняно з 2019 роком. Деякі люди не подорожували в 2020 році через пандемію і, ймовірно, мали більше грошей в заощадженнях, можливо, що тенденція триватиме",-допускає чиновниця.

Курорти без росіян. Як популярні країни шукають заміну туристам із РФФото: Після пандемії західні туристи стали більше витрачати на відпочинок (unsplash.com/vidar-nordli-mathisen)

У 2021 році росіяни витратили в Греції 115 млн євро. Ці гроші влада збирається компенсувати для туристичного сектора за допомогою субсидій на внутрішній туризм для сімей з низькими доходами. На ці цілі виділять 71 млн євро - це на 31 млн євро більше, ніж торік.

Туреччина замінить росіян німцями і поляками

Туризм і економіка Туреччини сильно постраждають в цьому році, незважаючи на спроби країни зберігати нейтралітет у війні і протидіяти санкціям щодо Росії.

Туреччина була основним напрямком для російських туристів. Торік країна прийняла 4 млн росіян, цього року плани будувалися з урахуванням прийому 6 млн туристів з РФ.

Тепер там прогнозують можливі 2 млн прибуттів з Росії, і втрату доходів від туризму в розмірі 3-4 млрд доларів. Причина в тому, що санкції знизили купівельну спроможність росіян.

Турецький уряд виділив 300 млн доларів кредитів для туроператорів, які обслуговують росіян. Державна авіакомпанія збільшила кількість рейсів до Москви.

Тим часом, з початком літа до Туреччини прибуває все більше туристів із Німеччини. За даними управління культури і туризму Анталії, до 31 травня в 2022 році тільки в цей курортний регіон прилетіли 2 415 305 осіб.

На перше місце за кількістю туристів вийшла Німеччина - 595 837 осіб. Росіян прибуло 367 749 осіб. Третє місце посіла Велика Британія - 282 092 туриста. Також найбільше туристів прилетіли з Нідерландів, Польщі, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Ірану та Данії.

Курорти без росіян. Як популярні країни шукають заміну туристам із РФФото: На турецьких курортах стало більше туристів із західної Європи (unsplash.com/artem-bryzgalov)

Німецькі туроператори відзначають попит на відпочинок в Анталії на рівні 480% від показників 2021 року. Такий вибуховий попит призведе до того, що в липні-серпні вільних місць в готелях Туреччини не залишиться.

"Дерусифікація" Кіпру і втрата бізнес-туристів

Постраждає від відсутності росіян і Кіпр, де в останні роки спостерігалося

зростання російського туризму. Відвідувачі з РФ склали 25% з 2 млн туристів на Кіпрі в 2021 році і принесли близько 290 млн євро - п'яту частину доходу країни від туризму.

Туристичний ринок Кіпру в 2022 році відчує 0,9% чистого збитку через відсутність російських туристів і високих цін на енергоносії, вважає Фіона Маллен, керуюча консалтинговою компанією Sapienta Economics.

Це може могло б бути відносно незначним, якби не факт, що багато росіян поєднують відпочинок на Кіпрі з діловою діяльністю: наприклад, інвестуванням і банківською справою.

"Росію і Кіпр пов'язують давні зв'язки через православну церкву і той факт, що Кіпр був частиною руху неприєднання під час холодної війни", - пояснює Маллен.

У Кіпру був гарний договір про уникнення подвійного оподаткування з Радянським Союзом, який діяв після 1990 року, так що після розпаду СРСР це породило великий бізнес. І у кіпріотів немає такої недовіри до Росії, як у країн НАТО, зазначає вона.

Курорти без росіян. Як популярні країни шукають заміну туристам із РФФото: Готель на Кіпрі, Пафос (unsplash.com/datingscout)

До 2013 року на частку росіян припадало 21,5 млрд євро банківських депозитів Кіпру. Тоді втрутився ЄС, щоб врятувати фінансовий сектор. У лютому сума депозитів впала до 6,4 млрд євро.

"Вже з 2013 року росіяни пішли з банків, поступово – зі сфери професійних послуг, потім пішли з нерухомості, зараз - звідусіль", - розповідає вона.

У 2020 році Кіпр також вжив заходів щодо припинення корупційної практики при видачі золотих віз і паспортів, в тому числі громадянам Росії.

Тим часом, наприкінці травня заступник міністра туризму Саввас Пердіос спрогнозував, що цього року Кіпр зможе залучити понад 2 млн туристів.

Майже 14% ВВП Кіпру припадає на туризм. Як і в попередні роки, основним джерелом туристів залишиться Великобританія, на яку припадає 39,2% всіх прибуттів, повідомляло SchengenVisaInfo.com.

Наступними країнами будуть Росія 19,7%, Греція 5,2%. Німці і шведи складуть 4,2% і 4,1% від усіх прибулих в цьому році. Крім того, очікується, що 3,7% туристів цього року прилетять з Ізраїлю.

При цьому в 2022 році буде досягнуто лише 20% від щорічного туристичного доходу до пандемії.

"Цього року ми розраховували прийняти 1 мільйон туристів з України та Росії, це 20-25% туристичного ринку Кіпру. Ключовий момент - тривалість цієї кризи. Якщо це триватиме довше місяця, жодна економіка не зможе вийти без втрат", - сказав міністр фінансів Кіпру Константінос Петрідес в кінці березня.

Нагадаємо, ми писали, що курорти Єгипту переповнені туристами з Європи.

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