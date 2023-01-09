UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Куди евакуюватися на зиму за кордоном: рейтинг країн

Фото: Українські біженці в Румунії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Через обстріли інфраструктури та холод багато українців потребують прихистку за кордоном, проте допомога у різних країнах змінюється.

Куди найкраще виїхати в евакуацію цієї зими, TRAVEL РБК-Україна повідомила редакція Евакуація.City.

У рейтингу видання кожна країна описана за такими критеріями: дорога, грошова допомога, житло, робота, ціни, оформлення документів, допомога дітям, літнім людям, доступність для людей з інвалідністю та загальна атмосфера.

Наразі видання проаналізувало 10 країн:

  • Румунія;
  • Німеччина;
  • Канада;
  • Ірландія;
  • Іспанія;
  • Данія;
  • Нідерланди;
  • Швейцарія;
  • Кіпр;
  • Естонія.

З першої десятки держав, які вивчили у Евакуація.City, на першому місці для українців опинилася Румунія. Країна розташована близько, документи оформляють за один день, ціни на їжу практично на рівні українських. З мінусів – робота і грошова допомога.

Інфографіка: Рейтинг країн для евакуації (надана РБК-Україна)

На останньому місці у рейтингу – Естонія, бо в країні мало місць для українців, а роботу важко знайти навіть місцевим. Крім того, на вулицях багато росіян і російської мови.

Нагадаємо, ми писали, з якими проблемами українці зіштовхнуться у Чехії у 2023 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуаціяРумунія