RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Куда эвакуироваться на зиму за границей: рейтинг стран

Фото: Украинские беженцы в Румынии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Из-за обстрелов инфраструктуры и холода многие украинцы нуждаются в убежище за рубежом, однако помощь в разных странах меняется.

Куда лучше уехать в эвакуацию этой зимой, TRAVEL РБК-Украина сообщила редакция Эвакуация.City.

В рейтинге издания каждая страна описана по следующим критериям: дорога, денежная помощь, жилье, работа, цены, оформление документов, помощь детям, пожилым людям, доступность для людей с инвалидностью и общая атмосфера.

В настоящее время издание проанализировало 10 стран:

  • Румыния;
  • Германия;
  • Канада;
  • Ирландия;
  • Испания;
  • Дания;
  • Нидерланды;
  • Швейцария;
  • Кипр;
  • Эстония.

Из первой десятки держав, которые выучли в Эвакуация.City, на первом месте для украинцев оказалась Румыния. Страна находится близко, документы оформляют за один день, цены на еду практически на уровне украинских. Из минусов – работа и денежная помощь.

Инфографика: Рейтинг стран для эвакуации (предоставлена РБК-Украина)

На последнем месте в рейтинге – Эстония, потому что в стране мало мест для украинцев, а работу трудно найти даже местным. Кроме того, на улицах много россиян и русского языка.

Напомним, мы писали, с какими проблемами украинцы столкнутся в Чехии в 2023 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуацияРумыния