Туры под запрос. Почему украинцы не покупают путевок в колоритную островную страну

Куба начала поэтапный процесс возобновления туризма в конце сентября, когда были сняты ограничения на посещение ресторанов, торговых центров и пляжей в районах с низким уровнем передачи COVID.

По данным Reuters.com, кубинское правительство ослабляет правила по самоизоляции, готовясь к высокому туристическому сезону: официальные лица объявляют о дополнительных рейсах на остров и об упрощенных правилах, чтобы заинтересовать иностранных путешественников.

Какие правила въезда изменят

Сейчас все без исключения туристы после прибытия в страну проходят обязательный карантин, но в ноябре это требование должны отменить. С 15 ноября карибская страна начнет принимать сертификаты о вакцинации против COVID-19 для прибывающих путешественников вместо ранее обязательного отрицательного ПЦР-теста, сообщает Reuters.

Кубинское правительство отобрало 533 предприятия, которым будет разрешено открыться для обслуживания, в том числе 315 ресторанов. Страна также работает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы начать процесс оценки состояния уровня заболеваемости с целью дальнейшего официального признания своих вакцин.

Фото: На Кубе готовятся упростить правила для туристов (unsplash.com/xh_s)

Санкции и нехватка лекарств от COVID

В настоящее время Куба сталкивается с нехваткой лекарств, сокращением помощи из Венесуэлы, ужесточением санкций США, введенных еще десятилетия назад, и существенным сокращением доходов от туризма, пишет Reuters.

Ранее в этом месяце официальные лица министерства здравоохранения страны прогнозировали, что "более 90% всего населения завершат вакцинацию" к ноябрю. Также санитарно-гигиенические протоколы будут смягчены для путешественников по прибытию, а новые правила будут сосредоточены на "наблюдении за пациентами с симптомами, а также на измерении температуры" в публичных местах.

Согласно данным Our World Data, по состоянию на 2 октября вакцинацию от COVID на Кубе прошли 44,4% населения страны.

Фото: Гавана, Куба (unsplash.com/spencer-everett)

Можно ли лететь на Кубу из Украины сегодня

По данным сайта украинского МИДа, въезд на Кубу из Украины на данный момент не запрещен. Для въезда необходим ПЦР-тест - его надо сделать не более чем за 72 часа до прибытия, а также страховой полис, покрывающий расходы на лечение от COVID-19.

Впрочем, по прилету на Кубу пока требуют пройти 7-дневный карантин в одной из специально подготовленных гостиниц, также надо сдавать ПЦР-тесты.

Фото: С ноября требование самоизоляции для туристов будет отменено (unsplash.com/stephan-valentin)

"Сегодня все прибывающие в обязательном порядке сдают ПЦР-тест в аэропорту прилета, после чего обязуются находиться на карантине следующие 7 дней (5 дней, в случае прилета в аэропорт Гаваны или Сантьяго-де-Куба) в одном из специально подготовленных для этого отелях, с последующей сдачей повторного ПЦР теста (цена за проживание в таких отелях составляет в среднем 350-1000 долл. США с человека)", — говорится на сайте украинского МИДа.

Начиная с 15 ноября, требование прохождения карантина на Кубе отменяется. Вместо этого для пересечения границы необходимыми документами будут: негативный результат ПЦР-тестирования или сертификат вакцинации. Как и ранее, нужен будет страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19.

Туры под запрос. Есть ли путевки на Кубу из Киева

В системах бронирования туров от украинских туроператоров выбор путевок на Кубу - небольшой.

У сети турагентств "Поехали с нами" тур в Гавану из Киева в середине октября на 8 ночей в 5* отель стоит 95 174 грн на двоих без питания.

Туроператор Anex Tour предлагает тур в Гавану на 7 ночей на середину октября в отель уровня 3* по цене от 78 340 грн с завтраками, а в 5* гостиницу в Гаване - за 95 174 гривны на двоих с перелетом, но без питания.

Видео: Виртуальная прогулка по Кубе (youtube.com/Audio Expanse)

Ограниченный выбор туров в компаниях объясняют тем, что спроса на путевки по этому направлению сейчас практически нет. В то же время в туркомпаниях ожидают, что с ноября желающих посетить эту страну может стать больше.

"Все же Куба - это далеко не массовое направление для нашего туриста. Скорее эксклюзивные туры под запрос. К слову, те туры, которые сегодня есть в наличии у туркомпаний, просто присутствуют в системе бронирования, однако чартерных программ на Кубу пока нет, поэтому эти предложения можно назвать чисто условными", — отметил один из собеседников РБК-Украина.

О том, что спроса на туры почти нет, говорит и директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко.

"После прошлогоднего провала программы Anex Tour туров туда пока никто не проводит. Куба у нас почему-то не "заходит". В некоторых соседних странах продается на "ура", но у нас - нет. Какой-то спрос есть, но по сравнению с Доминиканой и Мексикой он незначительный", - обращает внимание эксперт.

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