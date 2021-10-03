Тури під запит. Чому караїнці не купують путівок до колоритної острівної країни

Куба почала поетапний процес відновлення туризму в кінці вересня, коли були зняті обмеження на відвідування ресторанів, торгових центрів і пляжів в районах з низьким рівнем передачі COVID.

За даними Reuters.com, кубинський уряд послаблює правила щодо самоізоляції, готуючись до високого туристичного сезону: офіційні особи оголошують про додаткові рейси на острів і спрощені правила, щоб зацікавити іноземних мандрівників.

Які правила в'їзду змінять

Зараз всі без винятку туристи після прибуття в країну проходять обов'язковий карантин, але в листопаді цю вимогу повинні скасувати. З 15 листопада карибська країна почне приймати сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 для прибуваючих мандрівників замість раніше обов'язкового негативного ПЛР-тесту, повідомляє Reuters.

Кубинський уряд відібрав 533 підприємства, яким буде дозволено відкритися для обслуговування, в тому числі 315 ресторанів. Країна також працює з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), щоб розпочати процес оцінки стану рівня захворюваності з метою подальшого офіційного визнання своїх вакцин.

Фото: На Кубі готуються спростити правила для туристів (unsplash.com/xh_s)

Санкції та брак ліків проти COVID

В цей час Куба стикається з нестачею ліків, скороченням допомоги з Венесуели, посиленням санкцій США, введених ще десятиліття тому, і істотним скороченням доходів від туризму, пише Reuters.

Раніше в цьому місяці офіційні особи Міністерства охорони здоров'я країни прогнозували, що "понад 90% всього населення завершать вакцинацію" до листопада. Також санітарно-гігієнічні протоколи будуть пом'якшені для мандрівників по прибуттю, а нові правила будуть зосереджені на "спостереженні за пацієнтами з симптомами, а також на вимірюванні температури" в публічних місцях.

Згідно з даними Our World Data, станом на 2 жовтня вакцинацію від COVID на Кубі пройшли 44,4% населення країни.

Фото: Гавана, Куба (unsplash.com/spencer-everett)

Чи можна летіти на Кубу з України сьогодні

За даними сайту українського МЗС, в'їзд на Кубу з України на цей момент не заборонений. Для в'їзду необхідний ПЛР-тест - його треба зробити не більше ніж за 72 години до прибуття, а також страховий поліс, що покриває витрати на лікування від COVID-19.

Втім, по прильоту на Кубу поки вимагають пройти 7-денний карантин в одній зі спеціально підготовлених готелів, також треба здавати ПЛР-тести.

Фото: З листопада вимогу самоізоляції для туристів буде скасовано (unsplash.com/stephan-valentin)

"Сьогодні всі прибуваючі в обов'язковому порядку здають ПЛР-тест в аеропорту прильоту, після чого зобов'язуються перебувати на карантині в наступні 7 днів (5 днів, у разі прильоту в аеропорт Гавани або Сантьяго-де-Куба) в одному зі спеціально підготовлених для цього готелів, з подальшою здачею повторного ПЛР-тесту (ціна за проживання в таких готелях становить в середньому 350-1000 дол. США з людини)", - йдеться на сайті українського МЗС.

Починаючи з 15 листопада, вимога проходження карантину на Кубі скасовується. Замість цього для перетину кордону необхідними документами будуть: негативний результат ПЛР-тестування або сертифікат вакцинації. Як і раніше, потрібен буде страховий поліс, що покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19.

Тури під запит. Чи є путівки на Кубу з Києва

У системах бронювання турів від українських туроператорів вибір путівок на Кубу - невеликий.

У мережі турагентств "Поїхали з нами" тур в Гавану з Києва в середині жовтня на 8 ночей в 5* готель коштує 95 174 грн на двох без харчування.

Туроператор Anex Tour пропонує тур в Гавану на 7 ночей на середину жовтня в готель рівня 3 * за ціною від 78 340 грн зі сніданками, а в 5* готель в Гавані - за 95 174 гривні на двох з перельотом, але без харчування.

Відео: Віртуальна прогулянка Кубою (youtube.com/Audio Expanse)

Обмежений вибір турів у компаніях пояснюють тим, що попиту по цьому напрямку зараз практично немає. Водночас в туркомпаніях очікують, що з листопада бажаючих відвідати цю країну може стати більше.

"Все ж Куба - це далеко не масовий напрямок для нашого туриста. Швидше ексклюзивні тури під запит. До слова, ті тури, які сьогодні є в наявності у туркомпаній, просто присутні в системах бронювання, однак чартерних програм на Кубу поки немає, тому ці пропозиції можна назвати суто умовними", — зазначив один зі співрозмовників РБК-Україна.

Про те, що попиту на тури майже немає, каже і директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко.

"Після торішнього провалу програми Anex Tour турів туди поки ніхто не проводить. Куба у нас чомусь не "заходить". У деяких сусідніх країнах продається на "ура", але у нас - ні. Якийсь попит є, але в порівнянні з Домінікані та Мексикою він незначний", - зауважує експерт.

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