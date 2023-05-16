Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися

Якщо ви виїхали за кордон і загубили там паспорт, вам у стислі терміни можуть видати тимчасове посвідчення, з яким ви матимете можливість повернутися в Україну. Щоб зробити це, треба виконати кілька кроків.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, що треба зробити для того, щоб відновити втрачені документи за кордоном для того, щоб в'їхати з ним додому, якщо ви не збираєтеся залишатися в ЄС.
Після прийому заяви вам мають видати протокол або довідку про тимчасову відсутність закордонного паспорта.
У дипломатичному відомстві після встановлення особи та громадянства людини працівники консульства оформлять тимчасове посвідчення.
Зверніть увагу. Таке посвідчення дає право лише на повернення в Україну. Перетнути кордон інших країн з ним неможливо.
В дипломатичній установі України за кордоном будуть потрібні:
Як правило, тимчасове посвідчення замість паспорта видається протягом одного робочого дня, але не довше п'яти днів.
Треба врахувати. Якщо ви втратили саме закордонний паспорт, по поверненню в Україну треба звернутися до Державної міграційної служби, щоб оформити вже постійний документ. Також з цим питанням можна звернутися до українських паспортних сервісів за кордоном.
Раніше українка розповіла РБК-Україна, з чим стикаються наші громадяни у паспортному сервісі в Празі.
Також стало відомо, що українці за кордоном можуть отримувати пенсію за спрощеною процедурою.
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