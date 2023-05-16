Если потеряли документы за границей: что делать и куда обращаться

Если вы выехали за границу и потеряли там паспорт, вам в сжатые сроки могут выдать временное удостоверение, с которым вы сможете вернуться в Украину. Чтобы сделать это, нужно выполнить несколько шагов.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что нужно сделать для того, чтобы восстановить утраченные документы за границей и въехать с ним в домой, если вы не собираетесь оставаться в ЕС.
После приема заявления вам должны выдать протокол или справку о временном отсутствии загранпаспорта.
В дипломатическом ведомстве после установления личности и гражданства человека работники консульства оформят временное удостоверение.
Обратите внимание. Такое удостоверение дает право только на возвращение в Украину. Пересечь границу других стран с ним невозможно.
В дипломатическом учреждении Украины за границей потребуются:
Как правило, временное удостоверение вместо паспорта выдается в течение одного рабочего дня, но не дольше пяти дней.
Надо учесть. Если вы потеряли именно загранпаспорт, по возвращению в Украину следует обратиться в Государственную миграционную службу, чтобы оформить уже постоянный документ. Также с этим вопросом можно обратиться к украинским паспортным сервисам за границей.
Ранее украинка рассказала РБК-Украина, с чем сталкиваются наши граждане в паспортном сервисе в Праге.
Также стало известно, что украинцы за границей могут получать пенсию по упрощенной процедуре.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.