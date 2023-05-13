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Українці за кордоном зможуть отримувати пенсію за спрощеною процедурою

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Субота 13 травня 2023 23:00
Українці за кордоном зможуть отримувати пенсію за спрощеною процедурою Фото: українці за кордоном зможуть отримувати пенсію за спрощеною процедурою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України спростив механізм виплати пенсій та грошової допомоги українцям, які перебувають за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

У відомстві зазначили, що наразі громадяни України зможуть подавати заяву про виплату пенсій у віддаленому режимі.

Українці за кордоном зможуть отримувати пенсію за спрощеною процедурою Фото: Кабмін пояснив спрощений механізм отримання пенсій за кордоном (натисніть, щоб збільшити)

При цьому уряд передбачив можливість відновити виплату пенсії, яка була припинена під час воєнного стану шляхом надсилання відповідного листа. Крім заяви, необхідно буде надіслати копії документів про статус біженця або отримання тимчасового захисту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що пенсії в Україні можуть втратити окремі категорії громадян.

Також ми писали, що в Україні буде проведено перерахунок пенсій. У ПФУ пояснили, що хтось отримає підвищення виплат вже в червні.

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