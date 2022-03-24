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Крупнейшая авиакомпания Украины хочет возобновить полеты за границей

Новина українською →
Четверг 24 марта 2022 15:40
Крупнейшая авиакомпания Украины хочет возобновить полеты за границей Фото: Самолет Boeing 737-800 компании МАУ в аэропорту Бен Гурион (wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

В МАУ готовы работать с любыми заказчиками, не имеющими отношения к стране-агрессору

МАУ, самая крупная авиакомпания Украины, планирует возобновить полеты за пределами страны на самолетах, которые оказались за границей на момент полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Avianews.

Отмечается, что авиаперевозчик готов выполнять чартерные и гуманитарные рейсы в безопасных зонах. Также МАУ готова передать во временную аренду свои самолеты вместе с экипажами другим авиаперевозчикам.

"Используя наши самолеты, вы поддерживаете операционную деятельность МАУ во время войны и помогаете оплачивать налоги в государственный бюджет Украины", — заявили в компании.

Украинская авиакомпания готова работать с любыми заказчиками, которые не имеют отношение к стране-агрессору и ее сателлиту Беларуси.

До начала войны МАУ летала на 12 самолетах. На момент вторжения России пять ее бортов, по данным flightradar, находились за границей: один Boeing 737-800, три Boeing 737-900ER, один Embraer 190, пишет издание.

Несколько дней назад о готовности передать свои самолеты и экипажи для временной работы в других авиакомпаниях заявили в украинском лоукостере SkyUp. Большинство его флота на момент нападения России находилось за пределами Украины.

Напомним, в МАУ рассказали о возврате денег за билеты на фоне нападения России.

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