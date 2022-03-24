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Найбільша авіакомпанія України хоче відновити польоти за кордоном

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Четвер 24 березня 2022 15:40
Найбільша авіакомпанія України хоче відновити польоти за кордоном Фото: Літак Boeing 737-800 компанії МАУ в аеропорту Бен Гуріон (wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

У МАУ готові працювати з будь-якими замовниками, які не мають відношення до країни-агресора

МАУ, найбільша авіакомпанія України, планує відновити польоти за межами країни на літаках, які опинилися за кордоном на момент повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Avianews.

Зазначається, що авіаперевізник готовий виконувати чартерні та гуманітарні рейси в безпечних зонах. Також МАУ готова передати в тимчасову оренду свої літаки разом з екіпажами іншим авіаперевізникам.

"Використовуючи наші літаки, ви підтримуєте операційну діяльність МАУ під час війни і допомагаєте оплачувати податки до державного бюджету України", — заявили в компанії.

Українська авіакомпанія готова працювати з будь-якими замовниками, які не мають відношення до країни-агресора та її сателіту Білорусі.

До початку війни МАУ літала на 12 літаках. На момент вторгнення Росії п'ять її бортів, за даними flightradar, перебували за кордоном: один Boeing 737-800, три Boeing 737-900ER, один Embraer 190, пише видання.

Кілька днів тому про готовність передати свої літаки та екіпажі для тимчасової роботи в інших авіакомпаніях заявили в українському лоукостері SkyUp. Більшість його флоту на момент нападу Росії перебувала за межами України.

Нагадаємо, в МАУ розповіли про повернення грошей за квитки на тлі нападу Росії.

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