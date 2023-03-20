Криза з житлом. У Швейцарії масово переїздять з міст у села: в чому причина

Багато людей, у тому числі іноземці, раніше активно стікалися до великих міст Швейцарії в пошуках високооплачуваної роботи. Але зараз ця тенденція переживає кардинальну зміну - через зростання цін та кризу із житлом люди переїздять у передмістя.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Local Switzerland.

Транспорт та інфраструктура. Комфортні, але дорогі для життя міста

Більшість людей у Швейцарії живуть у містах та найближчих до них районах. На відміну від великих міських центрів у багатьох інших країнах, де є доволі високий рівень злочинності, швейцарські міста загалом безпечні, комфортні та привабливі, мають гарну інфраструктуру.

Передмістя будь-якого з великих міст Швейцарії славиться чудовою мережею громадського транспорту, красою природи та економічними можливостями.

Цюріх і Женева традиційно посідають високі позиції серед найзручніших для життя міст світу в Глобальному індексі комфортності життя. Вони зайняли лідируючі місця у цьому рейтингу і за 2022 рік. Обидва міста отримали найкращі бали за всіма категоріями, причому найвищі оцінки отримали охорона здоров’я (100), інфраструктура (96,4) і стабільність (95).

Базель і Лозанна також отримали високі оцінки в міжнародних опитуваннях. Проте, попри їхню привабливість, розвивається нова тенденція: все більше людей у Швейцарії покидають міста та переїжджають у села.

Фото: Швейцарці та іноземці через кризу з житлом та дорогу оренду переїздять у сільську місцевість (unsplash.com)

"Якщо середній клас піде, частина економіки впаде"

Основними причинами називають зростаючий дефіцит житла. Також ціни за оренду невпинно ростуть.

"Середній клас більше не може дозволити собі жити в місті. Це особливо стосується Цюріха, Цуга, Женеви та Базеля, – сказала виданню Нікола Хілті, дослідник Університету прикладних наук у Санкт-Галлені.

Згідно з дослідженням газети SonntagsZeitung, близько 1 мільйона орендарів у Швейцарії страждають від так званого "орендного тягаря" – вони змушені платити занадто велику орендну плату порівняно зі своїм доходом.

Таке поєднання дефіциту житла та високої орендної плати змушує все більше сімей середнього класу залишати міста і переїздити у сільську місцевість. Там орендувати житло, принаймні зараз, дешевше. Якщо родина переїздить з дітьми, потреба у більших приміщеннях стає ще гострішою.

"Зараз – період, коли багато сімей середнього класу просто розчаровані", — каже експертка. Вона для свого дослідження брала інтерв’ю у багатьох родин, які переїхали в сільську місцевість. За її словами, вони переїздять або в бюджетніші райони, або просто за місто.

Якщо відтік людей продовжиться, це може мати негативний вплив на економіку, кажуть експерти.

Фото: Через переїзди середнього класу в села постраждає економіка, кажуть експерти (unsplash.com)

"Наші міста процвітають завдяки різноманітності та співпраці. Якщо середній клас піде, частина економіки впаде. Магазини та ресторани, орієнтовані на цю групу населення, зникнуть", – вважає міський соціолог Барбара Емменеггер.

Вона впевнена, що така тенденція не піде на користь і селам.

"Якщо люди більше не зможуть дозволити собі жити в місті та переїдуть у сільську місцевість, настане колапс у дорожньому руху", – зазначила вона.

"Швейцарія рухається до безпрецедентного дефіциту житла"

Також у сільській місцевості ще довго не буде надто дешевого житла - як будинків, так і квартир.

"Швейцарія рухається до безпрецедентного дефіциту житла. У міських центрах житла вже дуже мало. До села проблема ще не дійшла, але це лише питання часу ", – сказав Фреді Хасенмайле, експерт з нерухомості Credit Suisse.

Найбільш логічне рішення – будувати більше житла в міських центрах і поблизу них і не допустити стрімкого зростання орендної плати. Хоча влада визнає критичну ситуацію на ринку житла і пропонує різні способи її вирішення, конкретних заходів поки немає.

Очікується, що житло та орендна плата стануть предметом інтенсивних дискусій у парламенті.

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