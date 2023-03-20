Криза з житлом. У Швейцарії масово переїздять з міст у села: в чому причина

Багато людей, у тому числі іноземці, раніше активно стікалися до великих міст Швейцарії в пошуках високооплачуваної роботи. Але зараз ця тенденція переживає кардинальну зміну - через зростання цін та кризу із житлом люди переїздять у передмістя.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Local Switzerland.
Більшість людей у Швейцарії живуть у містах та найближчих до них районах. На відміну від великих міських центрів у багатьох інших країнах, де є доволі високий рівень злочинності, швейцарські міста загалом безпечні, комфортні та привабливі, мають гарну інфраструктуру.
Передмістя будь-якого з великих міст Швейцарії славиться чудовою мережею громадського транспорту, красою природи та економічними можливостями.
Цюріх і Женева традиційно посідають високі позиції серед найзручніших для життя міст світу в Глобальному індексі комфортності життя. Вони зайняли лідируючі місця у цьому рейтингу і за 2022 рік. Обидва міста отримали найкращі бали за всіма категоріями, причому найвищі оцінки отримали охорона здоров’я (100), інфраструктура (96,4) і стабільність (95).
Базель і Лозанна також отримали високі оцінки в міжнародних опитуваннях. Проте, попри їхню привабливість, розвивається нова тенденція: все більше людей у Швейцарії покидають міста та переїжджають у села.
Основними причинами називають зростаючий дефіцит житла. Також ціни за оренду невпинно ростуть.
"Середній клас більше не може дозволити собі жити в місті. Це особливо стосується Цюріха, Цуга, Женеви та Базеля, – сказала виданню Нікола Хілті, дослідник Університету прикладних наук у Санкт-Галлені.
Згідно з дослідженням газети SonntagsZeitung, близько 1 мільйона орендарів у Швейцарії страждають від так званого "орендного тягаря" – вони змушені платити занадто велику орендну плату порівняно зі своїм доходом.
Таке поєднання дефіциту житла та високої орендної плати змушує все більше сімей середнього класу залишати міста і переїздити у сільську місцевість. Там орендувати житло, принаймні зараз, дешевше. Якщо родина переїздить з дітьми, потреба у більших приміщеннях стає ще гострішою.
"Зараз – період, коли багато сімей середнього класу просто розчаровані", — каже експертка. Вона для свого дослідження брала інтерв’ю у багатьох родин, які переїхали в сільську місцевість. За її словами, вони переїздять або в бюджетніші райони, або просто за місто.
Якщо відтік людей продовжиться, це може мати негативний вплив на економіку, кажуть експерти.
"Наші міста процвітають завдяки різноманітності та співпраці. Якщо середній клас піде, частина економіки впаде. Магазини та ресторани, орієнтовані на цю групу населення, зникнуть", – вважає міський соціолог Барбара Емменеггер.
Вона впевнена, що така тенденція не піде на користь і селам.
"Якщо люди більше не зможуть дозволити собі жити в місті та переїдуть у сільську місцевість, настане колапс у дорожньому руху", – зазначила вона.
Також у сільській місцевості ще довго не буде надто дешевого житла - як будинків, так і квартир.
"Швейцарія рухається до безпрецедентного дефіциту житла. У міських центрах житла вже дуже мало. До села проблема ще не дійшла, але це лише питання часу ", – сказав Фреді Хасенмайле, експерт з нерухомості Credit Suisse.
Найбільш логічне рішення – будувати більше житла в міських центрах і поблизу них і не допустити стрімкого зростання орендної плати. Хоча влада визнає критичну ситуацію на ринку житла і пропонує різні способи її вирішення, конкретних заходів поки немає.
Очікується, що житло та орендна плата стануть предметом інтенсивних дискусій у парламенті.
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