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У країні ЄС мешканці хочуть припинити допомогу українцям: деталі

Фото: Підтримка України в Австрії, Відень (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Австрія з початку війни в Україні прийняла 90 тисяч українських біженців. Тимчасовий захист наших громадян продовжили до березня 2024 року.

Проте частина жителів країни виступають за припинення виплат українцям, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на uamedia.eu.

Зазначається, що зараз у країні вирішується питання, як надавати допомогу українцям у майбутньому. Наразі в Австрії зареєстровано понад 80 тисяч українських біженців.

Близько 56 тисяч наших співгромадян одержують базову допомогу в Австрії. Незважаючи на житлову кризу, влада не планує додавати нові місця розміщення.

Крім того, самі мешканці Австрії менше відкриті для продовження допомоги українцям, ніж в інших країнах ЄС.

Фото: Мітинг в Австрії (unsplash.com/kateryna-i)

Наприклад, читачі видання Heute в опитуванні, чи варто продовжувати соціальну допомогу українцям, здебільшого відповіли "ні". Проти підтримки українських біженців проголосувало 77% респондентів.

Нагадаємо, ми писали, що українцям в Ірландії скасовують безкоштовну послугу .

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