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В стране ЕС жители хотят прекратить помощь украинцам: детали

Фото: Поддержка Украины в Австрии, Вена (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Австрия с начала войны в Украине приняла 90 тысяч украинских беженцев. Временную защиту для наших граждан продлили до марта 2024 года.

Однако часть жителей страны выступают за прекращение выплат украинцам, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на uamedia.eu.

Отмечается, что сейчас в стране решается вопрос, как предоставлять помощь украинцам в будущем. Сейчас в Австрии зарегистрировано более 80 тысяч украинских беженцев.

Около 56 тысяч наших сограждан получают базовую помощь в Австрии. Несмотря на жилищный кризис, власти не планируют добавлять новые места размещения.

Кроме того, сами жители Австрии менее открыты для продолжения помощи украинцам, чем в других странах ЕС.

Фото: Митинг в Австрии (unsplash.com/kateryna-i)

Например, читатели издания Heute в опросе, стоит ли продолжать социальную помощь украинцам, в большинстве своем ответили "нет". Против поддержки украинских беженцев проголосовали 77% респондентов.

Напомним, мы писали, что украинцам в Ирландии отменяют бесплатную услугу.

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