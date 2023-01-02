Країна ЄС автоматично продовжить дозвіл на проживання українцям: деталі

Українцям, які отримали тимчасовий захист Фінляндії, не потрібно буде подавати заяву на продовження посвідки на проживання. Він продовжуватиметься автоматично протягом усього періоду дії тимчасового захисту в ЄС.
Про це заявили в МВС країни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.
Згідно з повідомленням міністерства, українцям, які вже отримали посвідку на проживання у Фінляндії, не потрібно подавати заяву на її продовження. Тимчасова поправка до Закону про іноземців гарантує, що дозвіл на проживання, виданий у Фінляндії, діє на період тимчасового захисту в ЄС.
"Для тих, хто отримав тимчасовий захист, дія картки посвідки на проживання також продовжується за законом протягом усього терміну дії посвідки на проживання", – пояснили в міністерстві.
Тимчасовий захист для українців, які шукають прихистку від війни, було введено в ЄС у березні 2022 року, а отже, і у Фінляндії, на термін одного року – до березня 2023 року.
Європейська комісія продовжила термін тимчасового захисту для людей з України до березня 2024 року. Потім також можливе ще одне продовження на один рік, якщо буде необхідним, проте Директива про тимчасовий захист обмежує максимальний термін дії до трьох років.
"Поки діє рішення, Фінляндія та всі країни ЄС зобов'язані надати групі, зазначеній у рішенні, тимчасовий захист та посвідку на проживання на доказ цього" , –зазначили у відомстві.
З березня 2022 року у Фінляндії отримали тимчасовий захист близько 45 тисяч українських біженців. Країна також зголосилася допомогти Естонії, місцева система прийому якої перевантажена з початку війни в Україні – у Фінляндії готові приймати до 100 біженців щотижня.
Нагадаємо, ми писали, що чекає на українських біженців за кордоном у 2023 році.