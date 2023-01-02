Країна ЄС автоматично продовжить дозвіл на проживання українцям: деталі

Українцям, які отримали тимчасовий захист Фінляндії, не потрібно буде подавати заяву на продовження посвідки на проживання. Він продовжуватиметься автоматично протягом усього періоду дії тимчасового захисту в ЄС.

Про це заявили в МВС країни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Згідно з повідомленням міністерства, українцям, які вже отримали посвідку на проживання у Фінляндії, не потрібно подавати заяву на її продовження. Тимчасова поправка до Закону про іноземців гарантує, що дозвіл на проживання, виданий у Фінляндії, діє на період тимчасового захисту в ЄС.

"Для тих, хто отримав тимчасовий захист, дія картки посвідки на проживання також продовжується за законом протягом усього терміну дії посвідки на проживання", – пояснили в міністерстві.

Тимчасовий захист для українців, які шукають прихистку від війни, було введено в ЄС у березні 2022 року, а отже, і у Фінляндії, на термін одного року – до березня 2023 року.

Європейська комісія продовжила термін тимчасового захисту для людей з України до березня 2024 року. Потім також можливе ще одне продовження на один рік, якщо буде необхідним, проте Директива про тимчасовий захист обмежує максимальний термін дії до трьох років.

Фото: Вокзал у Фінляндії (unsplash.com)

"Поки діє рішення, Фінляндія та всі країни ЄС зобов'язані надати групі, зазначеній у рішенні, тимчасовий захист та посвідку на проживання на доказ цього" , –зазначили у відомстві.

З березня 2022 року у Фінляндії отримали тимчасовий захист близько 45 тисяч українських біженців. Країна також зголосилася допомогти Естонії, місцева система прийому якої перевантажена з початку війни в Україні – у Фінляндії готові приймати до 100 біженців щотижня.

Нагадаємо, ми писали, що чекає на українських біженців за кордоном у 2023 році.