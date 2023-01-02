Страна ЕС автоматически продлит вид на жительство украинцам: детали

Украинцам, которые получили временную защиту Финляндии, не нужно будет подавать заявление на продление вида на жительство. Он будет продлеваться автоматически в течение всего периода действия временной защиты в ЕС.

Об этом заявили в МВД страны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Согласно сообщению министерства, украинцам, которые уже получили вид на жительство в Финляндии, не нужно подавать заявление на его продление. Временная поправка к Закону об иностранцах гарантирует, что вид на жительство, выданный в Финляндии действует на период временной защиты в ЕС.

"Для тех, кто получил временную защиту действие карты вида на жительство также продолжается по закону в течение всего срока действия вида на жительство", – объяснили в министерстве.

Временная защита для украинцев, ищущих убежища от войны, была введена в ЕС в марте 2022 года, а значит, и в Финляндии, на срок одного года – до марта 2023 года.

Европейская комиссия продлила срок временной защиты для людей из Украины до марта 2024 года. Потом также возможно еще одно продление на один год, если будет необходимо, однако Директива о временной защите ограничивает максимальный срок действия до трех лет.

Фото: Вокзал в Финляндии (unsplash.com)

"Пока действует решение, Финляндия и все страны ЕС обязаны предоставить группе, указанной в решении, временную защиту и вид на жительство в доказательство этого", – отметили в ведомстве.

С марта 2022 года в Финляндии получили временную защиту около 45 000 украинских беженцев. Страна также вызвалась помочь Эстонии, местная система приема которой перегружена с начала войны в Украине – в Финляндии готовы принимать до 100 беженцев еженедельно.

Напомним, мы писали, что ждет украинских беженцев за границей в 2023 году.