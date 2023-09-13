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Краса природи і пам'ятки. Як українці обирають місця для подорожей країною

Фото: Церква у Кам'янець-Подільському (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці продовжують подорожувати під час війни, підтримуючи економіку країни та людей, які працюють у цій галузі. Багатьом відпочинок допомагає перезавантажитися.

Як українці планують свої подорожі та звідки беруть інформацію про цікаві місця, TRAVEL РБК-Україна розповіли у Державному агентстві розвитку туризму.

ДАРТ спільно із проектом UNICEF U-Report Ukraine проаналізували, що при плануванні подорожі українці найбільше інформації беруть з інтернету (63% опитаних). У соцмережах надихаються мандрівками 49% респондентів. До порад друзів та родичів дослухаються 28% опитаних українців. А зі ЗМІ інформацію дізнаються 7% респондентів.

Найбільше людей під час подорожей країною звертають увагу на красу природи –  51%. Цінова доступність важлива для 46 % опитаних. Культурною спадщиною та історичними пам'ятками цікавляться 36% туристів. 

Безпека регіону в умовах війни має значення для 27% опитаних. 16% мандрівників подорожують, щоб надихнутися автентичною культурою і стільки само – щоб помилуватися популярними "інстаграмними" місцями.

Інфографіка: Що впливає на вибір місця для подорожі українців (надана РБК-Україна)

Особливості місцевої кухні цікавлять 13% українців, які подорожують. Крафтові виробництва при виборі локації для відпочинку важливі лише для 5% опитаних.

Нагадаємо, ми розповідали, що в Україні розширили карту туристичних магнітів.

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Туризм