Красота природы и достопримечательности. Как украинцы выбирают места для путешествий по стране

Украинцы продолжают путешествовать во время войны, поддерживая экономику страны и людей, работающих в этой области. Многим отдых помогает перезагрузиться.

Как украинцы планируют свои путешествия и откуда берут информацию об интересных местах, TRAVEL РБК-Украина рассказали в Государственном агентстве развития туризма.

ГАРТ совместно с проектом UNICEF U-Report Ukraine проанализировали, что при планировании путешествия украинцы больше всего информации берут из интернета (63% опрошенных). В соцсетях вдохновляются путешествиями 49% респондентов. К советам друзей и родственников прислушиваются 28% опрошенных украинцев. А из СМИ информацию узнают 7% респондентов.

Больше всего людей во время путешествий по стране обращают внимание на красоту природы – 51%. Ценовая доступность важна для 46% опрошенных. Культурным наследием и историческими достопримечательностями интересуются 36% туристов.

Безопасность региона в условиях войны имеет значение для 27% опрошенных. 16% путешественников путешествуют, чтобы вдохновиться подлинной культурой и столько же – чтобы полюбоваться популярными "инстаграммными" местами.

Инфографика: Что влияет на выбор места для путешествия украинцев (предоставлена РБК-Украина)

Особенности местной кухни интересуют 13% путешествующих украинцев. Крафтовые производства при выборе локации для отдыха важны только для 5% опрошенных.

Напомним, мы говорили, что в Украине расширили карту туристических магнитов.