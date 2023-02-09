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Краєвиди зимового Поділля. Українців запрошують у ретро-тур зі старовинним паровозом

Фото: Ретро-поїзд "Гайворонський експрес" (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

"Укрзалізниця" влаштовує ретро-тур вихідного дня – мандрівники вирушать мальовничим маршрутом Поділля у поїзді зі старовинним паровозом.

Подорож за маршрутом Гайворон – Бершадь пасажирам організують 18 лютого, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Екскурсійний поїзд "Гайворонський експрес" знову повезе пасажирів під справжнім 70-річним паровозом маршрутом Поділля. Цього разу – із зимовими краєвидами.

"Легендарний Гайворон – серце українських вузькоколійок – чекає гостей зі всієї України. Ви отримаєте незабутню поїздку найдовшою вузькоколійкою в Європі за маршрутом Гайворон – Бершадь і зворотно", – зазначають в "Укрзалізниці".

Під час поїздки передбачена розважальна програма і гаряче харчування.

Пасажири, які хочуть приєднатися до ретро-туру, мають заповнити форму. Після цього на електронну пошту прийде детальна інформація про поїздку.

Вартість квитка на поїзд під паровозом - 215 грн, додатково - 450 грн за культурно-розважальну програму та гаряче харчування. Повна вартість подорожі становить 665 грн.


Фото: Ретро-тур вузькоколійкою (t.me/UkrzalInfo)

Дістатися в Гайворон можна спец-поїздом у складі кількох залізничних вагонів із Києва та Вінниці. Трансфер оплачується окремо.

Квитки на ретро-потяг та трансфер вже у продажу, кількість місць обмежена, попереджають в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, ми писали, що в Румунію починає курсувати "Мармароський експрес".

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