Поезда переполнены. Проездные за 9 евро в Германии вызвали ажиотаж и давку

Многие пассажиры не смогли сесть на рейсы, а железная дорога получает многочисленные жалобы

Уникальная инициатива стимулировать внутренний туризм в Германии обернулась ажиотажем и давкой. Уже в первые длительные выходные лета, когда начал действовать единый билет за 9 евро, переполнены оказались более 400 поездов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Понедельник, 6 июня, в Германии был выходным в связи с праздником Троицы. Поэтому многие жители запланировали долгий уикенд. Немало людей воспользовались новой акцией – билетом за 9 евро, что является месячным проездным на все виды регионального и местного транспорта, включая поезда. Такая цена на проезд будет действовать только 3 месяца лета.

Впрочем, уже первые выходные оказались стресс-тестом для железной дороги Deutsche Bahn, пишет издание. Более 400 поездов были переполнены настолько, что многим пассажирам не хватило мест и пришлось отказаться от поездки. Некоторые не смогли взять с собой велосипеды.

Фото: Билет за 9 евро действует месяц на весь общественный транспорт (gettyimages.com)

За выходные работники железной дороги получили около 700 жалоб от пассажиров. Как отметили в компании, до драк не дошло, лишь до словесных оскорблений персонала.

Несмотря на то, что Троица всегда была пиковым периодом пассажирских перевозок железной дороги, в этом году было анонсировано 60 тысяч дополнительных мест и 50 дополнительных поездов. Но поток пассажиров, решивших воспользоваться проездным за 9 евро в месяц, превысил показатели допандемийного 2019 года.

Эффект дешевых билетов усилила хорошая погода и отмена большинства коронавирусных ограничений. Наиболее популярными оказались регионы на Балтийском море, Саксонская Швейцария и остров Зюльт.

Ранее власти отмечали, что проездной за 9 евро является частью программы по доступности транспорта для украинских беженцев после отмены бесплатного проезда для них на большинстве маршрутов железной дороги в Германии.

Напомним, мы писали, что украинцам могут разрешить ездить в ЕС после безвиза.