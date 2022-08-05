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Выдают себя за студентов. Скольким людям отказывают в выезде из Украины: ответ ГПСУ

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Пятница 05 августа 2022 09:02
Выдают себя за студентов. Скольким людям отказывают в выезде из Украины: ответ ГПСУ Фото: Пропускной пункт на границе (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Катерина Гончарова

Госпогранслужба передает нарушителей полиции

Госпогранслужба фиксирует случаи, когда лица пытаются пересечь границу и выехать из Украины, выдавая себя за студентов иностранных учебных заведений.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, отдельной статистики по отказам в выезде студентам в ведомстве нет, но попытки пересечь границу тем, кому выезжать не разрешается, имеют место.

Он напомнил, что действуют общие правила пересечения границы, в том числе — ограничения, введенные на период военного положения.

"Мы контролируем их соблюдение. Конечно, бывают случаи, когда определенные лица пытаются представиться студентом вуза за рубежом и используют поддельные документы, с которыми хотят уехать за границу. Мы передаем таких лиц сотрудникам полиции для дальнейшего установления обстоятельств правонарушения и последующего привлечения их к ответственности", — рассказал он.

По словам спикера ГНСУ, ежедневно около 150 человек получают отказ в пересечении границы Украины по тем или иным причинам.

"Большинство из них составляют мужчины — граждане Украины, которые подпадают под ограничения относительно пересечения государственной границы Украины. Среди них есть и те, кто пытается себя выдать за тех, кто якобы учится в ВУЗе за рубежом", — добавил Андрей Демченко.

Отметим, студентам иностранных учебных заведений разрешается выезжать на учебу при условии, если они действительно являются студентами и у них есть с собой все правильно оформленные документы. Полный список правил для выезда студентов размещен на сайте Госпогранслужбы.

Напомним, мы писали, нужны ли украинцам документы для возвращения в Украину.

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