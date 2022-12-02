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Поїзди до 6 країн. Які залізничні маршрути з України діють у грудні

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П'ятниця 02 грудня 2022 08:00
Поїзди до 6 країн. Які залізничні маршрути з України діють у грудні Фото: Поїзд з України до Перемишля, Польща (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Міжнародне сполучення залізницею активно розвивається. Зараз потягами можна дістатися 6 країн Європи.

Куди ходять потяги з України в грудні та з яких міст можна вирушити за кордон, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на VisitUkraine.today.

З України до Польщі курсують 10 поїздів

Дорога до Польщі стала для українців основним маршрутом виїзду за кордон. Зараз до цієї країни можна дістатися одним з 10 поїздів.

  • Київ – Варшава – два поїзди:
  • 907К/908О - вирушає з Києва о 17:27, слідує через польські міста Хелм та Люблін, до Варшави прибуває о 10:09. Відправлення з Варшави о 17:49, прибуття до Києва о 13:12;
  • 067К/068Л – маршрут той самий, але час у дорозі менший на 2 години: відправлення з Києва о 19:26, прибуття до Варшави о 10:12. Назад відправлення о 17:45, а прибуття до Києва о 12:07.

Квитки на ці поїзди продаються як у квиткових касах на вокзалах, так і онлайн на сайті Укрзалізниці. Щоб знайти потрібні поїзди, потрібно вибирати пункт Варшава Всходня (Східна).

Поїзди до 6 країн. Які залізничні маршрути з України діють у грудніФото: Поїзд Варшава – Київ (twitter.com/AndyBTravels1)

  • Київ – Перемишль – за цим маршрутом є 4 рейси на день:
  • 715/716 - відправлення з Києва об 11:01, назад із Перемишля – о 23:30;
  • 053/054 – відправлення з Києва о 19:46, назад із Перемишля – о 20:28;
  • 705/706 - відправлення з Києва о 20:14, назад із Перемишля – о 9:45;
  • 89/90 – відправлення з Києва о 22:52, назад із Перемишля – о 13:45;

Час у дорозі – від 10 до 15 години, залежно від поїзда. Рейс 053/054 слідує через Львів, решта трьох – ще через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль.

  • Запоріжжя – Перемишль (032П/Д) – цим поїздом зручно їхати до Польщі зі Сходу України. Поїзд відправляється зі станції Запоріжжя-1 о 20:15 та прибуває до Перемишля о 15:18 наступного дня. Назад відправлення о 18:10, прибуття о 16:02.

Потяг слідує через Дніпро, Білу Церкву, Львів. Квитки можна придбати як у квиткових касах на вокзалах, так і онлайн на сайті booking.uz.gov.ua.

  • Одеса – Перемишль (036 Ш/Л). Потяг відправляється з Одеси о 14:58 і прямує через Хмельницький, Тернопіль та Львів. На кінцеву станцію до Польщі прибуває о 6:30 наступного дня.

У зворотному напрямку поїзд відправляється о 20:28 з Перемишля. До Одеси прибуває о 13:58 наступного дня. Квитки на потяг можна придбати як у квиткових касах на вокзалах, так і онлайн на сайті Укрзалізниці.

  • Київ – Хелм. Потяг 023К/024К вирушає о 23:52, у зворотному напрямку – о 16:00. Час у дорозі – 13 годин.
  • Харків – Хелм. Потяг 093О/094О відправляється о 14:07 із Харкова, у зворотному напрямку – о 16:00. Час у дорозі – 21 год.

Поїзди до 6 країн. Які залізничні маршрути з України діють у грудніФото: Поїзд з України до Перемишля (gettyimages.com)

В Угорщину та Австрію можна поїхати щодня

У ці дві країни можна щодня поїхати одним поїздом із Києва.

  • Поїзд 749 сполученням Київ – Будапешт – Відень слідує через станції Стрий, Воловець, Мукачево, Захонь, Демечер, Дебрецен, Пюштекладань, Кішуйсаллаш, Сільнок, Будапешт-Келенфельд, Дьєр, Хедьєшхалом. Відправлення з Києва о 12:57, прибуття до Будапешта о 8:20, Відня – о 11:21.

Квитки на поїзд можна лише через міжнародні каси на вокзалах.

Словаччина стане ближчою з 11 грудня

Із Закарпаття з 11 грудня відновлюють міжнародне сполучення за маршрутом Мукачево – Чоп – Кошице. Цим маршрутом курсують два поїзди:

  • 960/961 – вирушає з Мукачева о 14:48, прибуває до кінцевого пункту о 18:17;
  • 962/963 – вирушає о 18:16, а прибуває о 21:33;
  • Чоп - Чієрна над Тіссоу. Потяг 8861/8860 відправляється з Чопа об 11:35, прибуття об 11:46 наступного дня.

Поки що квитки на ці рейси можна купити в касах.

Молдова та Чехія – як доїхати з Києва

До столиці Молдови можна дістатися з Києва.

  • поїзд 351/352 Київ – Кишинів вирушає о 17:02, прямує через Вінницю та прибуває до Кишинева о 10:38. У зворотному напрямку відправлення о 17:45, прибуття об 11:48.

Квитки на поїзд можна купити онлайн та в касах.

До Чехії можна дістатися поїздом 715 з Києва з пересадкою в Перемишлі. Звідти поїзд RJ 1000 слідує до Чехії. Кінцевий пункт – Прага.

Нагадаємо, ми писали, що з Рахова запускають "Марморосський експрес" до Румунії.

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