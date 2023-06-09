Без компенсацій. В ЄС вводять нові правила для пасажирів поїздів: деталі

Відтепер компанії-перевізники Євросоюзу можуть не компенсовувати пасажирам 25% і 50% від вартості квитка, якщо поїзд скасується через форс-мажорні обставини. Але деякі пасажири, які зіткнулися із затримками та скасуваннями поїздок, отримають більше прав на компенсацію.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Що означають нові правила для пасажирів залізниці

Нові правила ЄС, запроваджені 7 червня, передбачають звільнення компаній-операторів від оплати пасажирам за певних умов. Раніше пасажири в більшості випадків мали право вимагати повернення 25% вартості квитка у разі затримки понад годину та 50% у разі затримки понад дві години.

Але за новими правилами, компаніям не доведеться виплачувати компенсацію у разі форс-мажорних або надзвичайних обставин – подій, які знаходяться поза контролем залізничних операторів. Це, наприклад, шторми, повені, терористичні атаки, пандемії.

Нові правила застосовуються, лише якщо компанія не може запобігти або уникнути затримок або скасувань, які спричинили ці події. До слова, страйки надзвичайними обставинами не вважаються. Також залізничним операторам все одно доведеться виконувати інші зобов’язання. Наприклад відшкодовувати вартість квитків або змінювати маршрути.

Фото: Компанії-перевізники звільняють від обов'язку компенсації за квитки у разі форс-мажорних або надзвичайних обставин (unsplash.com)

У Європейській комісії кажуть, що нові правила мають "встановити рівні умови у різних видах транспорту". А в майбутньому розроблять нову стандартизовану форму компенсації та відшкодування для всього ЄС. В ЄК запевняють, що нові правила забезпечать кращий захист пасажирів.

Попри зміни в схемі надання компенсацій, нові правила передбачають деякі додаткові засоби захисту для пасажирів.

Якщо поїздка переривається, і протягом 100 хвилин пасажиру не пропонують рішення продовжити подорож, клієнти отримують право на "самостійну зміну маршруту". Це означає, що пасажири зможуть самостійно організувати поїздку залізницею чи автобусом і отримати компенсацію від залізничної компанії "необхідної, відповідної та розумної" вартості нового квитка.

Нові правила також включають положення про те, коли квитки на стикувальні поїзди продаються разом. Пасажири мають більше прав, якщо вони пропускають пересадку, включаючи відшкодування вартості квитка або компенсацію, проживання, якщо подорож не може продовжитися в той самий день, а також право на отримання прохолодних напоїв.

"Нам потрібні сильні та сучасні права пасажирів залізничного транспорту, щоб залучити більше людей до залізниці та сприяти досягненню наших кліматичних цілей (зменшення вуглецевих викидів – ред.)", – каже Комісар з мобільності та транспорту Адіна Валеан.

За її словами, нові правила "покращать захист залізничних пасажирів, які стикаються із затримками, скасуваннями та пропусками пересадок".

Фото: Якщо протягом 100 хвилин після переривання поїздки пасажиру не пропонують рішення продовжити подорож, він має право на "самостійну зміну маршруту" та грошову компенсацію за це (unsplash.com)

Зміни в правилах для людей з обмеженими можливостями

Запроваджуються і певні правила для пасажирів з обмеженими можливостями. Тепер залізничні оператори не можуть вимагати, щоб їх супроводжувала інша особа, якщо в цьому немає суворої необхідності.

Допускають, що тепер також особа, яка супроводжує в поїзді людину з обмеженими можливостями, матиме право на безкоштовний проїзд на місці поруч з людиною, якій вона надає допомогу.

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