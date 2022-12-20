До кінця січня безплатно. З'явився новий розклад поїздів для українців у Німеччину

Українські біженці можуть дістатися Німеччини безкоштовно у січні 2023 року. Німецька влада запустила для цього гуманітарний поїзд із польського міста Перемишль.

Новий розклад руху, коли українці можуть сісти на потяг у Польщі, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Telegram-канал "Пшемисль – Ганновер Мессе гуманітарний поїзд".

Біженці, які хочуть доїхати цим потягом у Німеччину, мають бути на платформі польської станції в потрібний час. Квитки чи реєстрація на поїзд Перемишль – Ганновер не потрібні. За допомогою можна звернутися до співробітників Червоного Хреста чи волонтерів.

Від середини грудня поїзд їздить у Німеччину без зупинки у польському Кракові, бо значна частина пасажирів займала місця для подорож в межах Польщі.

Поїзд прямує в Ганновер, де ще приймають біженців із України. В зворотному напрямку в Перемишль поїзд йде пустий.

Фото: Поїзд для українців у Ганновер (t.me/railadventure)

Згідно з новим графіком на січень, потяг їздитиме за таким графіком у парні числа місяця:

відправлення - Перемишль (Польща) – 22:30;

прибуття в Ганновер (Німеччина) – 16:00 (можливе запізнення на годину).

Зазначається, що до кінця січня поїзд їздитиме безкоштовно. Перевезення біженців оплачує влада Німеччини.

Нагадаємо, ми писали, як доїхати безкоштоними автобусами зі Львова до Польщі.