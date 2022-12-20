До конца января бесплатно. Появилось новое расписание поездов для украинцев в Германию

Украинские беженцы могут добраться до Германии бесплатно в январе 2023 года. Немецкие власти запустили для этого гуманитарный поезд из польского города Перемышль.
Новое расписание движения, когда украинцы могут сесть на поезд в Польше, TRAVEL сообщает со ссылкой на Telegram-канал "Пшемысль - Ганновер Мессе гуманитарный поезд".
Беженцы, желающие доехать этим поездом в Германию, должны быть на платформе польской станции в нужное время. Билеты или регистрация на поезд Перемышль – Ганновер не нужны. За помощью можно обратиться к сотрудникам Красного Креста или волонтерам.
С середины декабря поезд ездит в Германию без остановки в польском Кракове, потому что значительная часть пассажиров занимала места для поездки в пределах Польши.
Поезд следует в Ганновер, где еще принимают беженцев из Украины. В обратном направлении в Перемышль поезд идет пустой.
Согласно новому графику на январь, поезд будет ездить по такому графику в парные числа месяца:
Отмечается, что до конца января поезд будет ездить бесплатно. Перевозку беженцев оплачивают власти Германии.
Напомним, мы писали, как доехать по бесплатным автобусам из Львова в Польшу.